Para que las coaliciones entre los partidos políticos funcionen en la elección que corresponde al proceso en marcha, debió presentarse el 23 de diciembre pasado el registro del convenio al que llegaron, la plataforma electoral que desarrollarán el acta de la sesión en la cual aprobaron que irán juntos a las urnas y de forma específica en dónde lo harán.

En el último día del año, se está todavía en el tiempo para que el Instituto Nacional Electoral o los Institutos Estatales, aprueben las citadas coaliciones entre partidos políticos, ello porque después del 23 de diciembre las autoridades tienen 10 días para señalar que los requisitos se cumplieron, entre los cuales, el de mayor valor tiene que ser el acta de la sesión en la cual acordaron postular candidatos juntos y en seguro lugar es la plataforma electoral.

De cuerdo a la Legislación federal y local electoral, los partidos que trabajarán juntos, tienen hasta el 21 de marzo del año de la elección para realizar modificaciones al convenio de coalición, cosa que, de forma regular ya no sucede, sin embargo, en virtud de que 2020 es año atípico por donde quiera que se vea, podría esperarse que un convenio signado en este año, pudiera modificarse, porque la coalición les sentó muy bien a los involucrados y será para ampliar la cantidad de entidades, municipios, distritos locales o distritos federales en los que presentarán candidatos.

Incluso, sobre la base del convenio siempre sucede que el partido con mayor presencia en la coalición, use a los otros para lanzar a sus candidatos inscribiéndolos bajo siglas ajenas, como sucedió hace tres año en Reynosa, donde el Diputado Armando Zertuche Zuani, ganó uno del los Distritos como abanderado del Partido del Trabajo, al cual no pertenece ni ha tenido militancia, cosa que sucedió también con su compañera Legisladora, Olga Elizondo Guerra, quien desde el PRI, partido al que pertenecía, jamás vio al PT.

Respecto a la conclusión de la coalición, en automático terminará cuándo se haga la declaratoria de validez de los resultados en las urnas, por eso es que, partidos como el PT y el Verde Ecologista iniciaron sus negociaciones con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, para que el convenio de llevara a cabo con mucha anticipación y evitar riesgos frente a las determinaciones de los grupos que cuestionarían las razones por las cuales buscan jugar juntos en el proceso.

El hecho de que partidos como el PAN, PRI y PRD se hayan unido para trabajar juntos en la mayor parte de los 300 Distritos de los cuales salen los Diputados que conforman la Cámara Baja del Congreso de la Unión, tiene

preocupados a los funcionarios de la administración federal, ante la posibilidad de perder el control de ese órgano colegiado y que, le jueguen las contras en todos aquellos asuntos que deben de pasar por el Poder Legislativo para que se traduzcan en acciones de gobierno y sus mecanismos legales.

Para este proceso, solo se registraron dos coaliciones, bajo el esquema de parcialidad, porque en ambos casos

presentarán candidatos de común acuerdo en más de 150 Distritos de mayoría relativa.

En el caso de la de Regeneración Nacional con el PT y el PVEM, denominada otra vez, Juntos haremos Historia, son 151 distritos de mayoría, de los cales en 66 habrá candidatos de Regeneración, en 44 del PT y serán 41 del Verde Ecologista, aunque, como ha sucedió hace tres años, en varios de los Distritos que correspondan a los dos partidos minoritarios, el que tiene mayor representación dentro del convenio, podrá meter a sus candidatos al hacerlos pasar como militantes de ellos, cosa que no es real, como fue el caso de Reynosa en la elección del 2018.

Para la coalición del PAN, PRI y PRD que el INE confirmará para que opere en el proceso de las elecciones federales y que se denomina, Va por México, es el PRI el que más distritos tiene para presentar candidatos, 60, en tanto que el PAN va en 57 y el PRD en 54.

Tamaulipas como otras entidades del norte del país no fueron incluidas en la coalición, Va por México, de tal manera que aquí los tres partidos deberán presentar sus propios candidatos y en el caso de Regeneración todo indica que en lugar de dos distritos en so que lanzaron candidato en el 2018, pasarán a cinco y los otros cuatro quedarán repartidos entre el PT y el Verde Ecologista.

Es el tiempo de concretar uniones entre partidos para enfrentarse en las urnas el seis de junio venidero, en un

escenario que presenta como gran duda, de dónde sacarán los partidos minoritarios candidatas y candidatos, porque a la hora de la postulación tienen que cuidar de forma escrupulosa el tema de la paridad de género, mismo que el INE tiene bajo la lupa y seguro cancelará candidaturas de varones si la proporción o es el 50-50.

Los otros.

Para el Director de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno, Pedro Granados Ramírez, nada tuvo que

ver Padilla en el apago que afectó el lunes a más de 10 millones de usuarios de la Comisión Federal de Electricidad, en primera, porque no hubo incendio en el municipio como lo hicieron ver los funcionarios del Gobierno Federal, quienes, como soporte presentaron un documento firmado por el Director de Coordinación con Municipios, ingeniero

Manuel González Márquez, quien de inmediato desconoció haber firmado y girado un oficio en el que se asienta el asunto del incendio de pastizales.

Por tanto, queda claro que el Centro Nacional de Control de Energía, que tiene a su cargo Carlos Meléndez y que fue quien echó culpas de un incendio de pastizales en Padilla, Tamaulipas y la versión del Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, hicieron su trabajo con documentos apócrifos para justificar el problemón que tuvieron al desconectar por casi dos horas a cerca de la mitad de las entidades del país.

No hubo incendio de pastizales en Padilla, pero, sí un oficio con la firma falsa de un funcionario de la Coordinación Estatal de Protección Civil, situación que demuestra también que sobrevienen los problemas debido a la falta de mantenimiento de las redes de conducción y los líos por la descoordinación entre las instancias federales del sector eléctrico.

Facilito echar culpas y a Tamaulipas mejor, pero, Granados Ramírez hizo aquello que le tocaba hacer, desmentirlos.

Este jueves es el último día del año 2020, el año de la pandemia, el de las grandes dificultades económicas en el

mundo, de los grandes retos para la educación y las empresas, pero, también de la esperanza en las vacunas para

controlar la enfermedad de COVID-19, que ha matado a muchas personas en Tamaulipas, México y el mundo.

Se termina un año de complicaciones y de limitaciones en la sociedad, aunque, de grandes enseñanzas, porque obligó a todos a ver cosas que no estaban generaban daños al ambiente y a la población.

Es este 2020 que se termina hoy un año de grandes lecciones para la humanidad, las cuales deberán tomarse en

cuenta para cambiar hacia esquemas positivos que hagan más agradable la vida, las familias y las comunidades.

Desde luego, la pandemia todavía no se acaba, sí el año en el que apareció, pero, no se va con el 2020, de manera que, las medidas sanitarias y la actuación preventiva que demanda las autoridades de salud, tienen que prevalecer, para evitar los contagios y las enfermedades que, aunque no es el caso de Tamaulipas, porque aquí se ha insistido mucho en las medidas sanitarias desde la dependencia que maneja la Doctora Gloria Molina Gamboa, sí sucede que la ocupación hospitalaria y la presencia de pacientes en las áreas de terapia intensiva, se ha elevado a niveles no esperados a estas alturas del combate a la pandemia.

Al concluir el 2020, es propicio para los lectores de este medio desear que el 2021, sea mejor y desde luego decir,

Feliz Año Nuevo.