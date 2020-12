Cdmx, México, 02 de Diciembre 2020. Hace tan sólo unos días Natalia Lafourcade fue la gran ganadora en los Latin Grammy, la carrera de la veracruzana ha tomado relevancia en los últimos años y ahora se ha unido a Netflix para participar en la segunda temporada de la serie documental Song Exploder en donde también participarán bandas como The Killers, Nine Inch Nails y la solista Dua Lipa.

A través de Twitter, Natalia Lafourcade compartió con sus seguidores que este 15 de diciembre podrán disfrutar de la segunda temporada de Song Exploder, serie documental donde los televidentes podrán saber más sobre el proceso que los artistas realizan para crear una canción.

En el tráiler de la nueva temporada de este programa creado por Netflix, se ve a Natalia Lafourcade hablar sobre el momento en que llegó a tener un bloqueo para crear una canción.

Cada canción esconde una historia. @DuaLipa, @TheKillers, @NineInchNails y yo somos parte de la segunda temporada de #SongExploder y compartiremos cómo dimos vida a una de las canciones que nos representan. El martes 15 de diciembre en @Netflix https://t.co/IuMdfgCN0Y GRACIAS 🙏 pic.twitter.com/Pe8s0CeJgs — Natalia Lafourcade (@lafourcade) December 1, 2020

En otra parte del video se observa a Dua Lipa hablar sobre el proceso que siguió para crear sus canciones más recientes las cuales están incluidas en su disco “Future Nostalgia”.

Y como el rock no se podía quedar atrás, bandas como The Killers y Nine Inch Nails también tendrán una participación en Song Exploder