SALTILLO, COAHUILA, 22 DE DIC. DE 2020.- El inicio de la campaña de vacunación contra la covid-19, programado para hoy en Coahuila, no se hará según el calendario previsto, aunque ya están listos los protocolos y el material para la aplicación de las primeras dosis, ya que falló la logística del laboratorio Pfizer, con la cual el gobierno de México contrató 34.4 millones de dosis.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó hace dos semanas que las vacunas de Pfizer llegarían al país durante la tercera semana de diciembre.

Los Subcomités de Salud en Coahuila, en conjunto con la Sedena y las autoridades del sistema de salud federal, tienen listo el despliegue para iniciar la inoculación una vez que reciban las dosis comprometidas, lo cual, según el Presidente, tiene que darse antes de que finalice el año.

PFIZER PLANTA LA VACUNACIÓN EN COAHUILA

No se hicieron públicos los detalles de qué fue lo que causó este retraso y si eso implicará un desfase en la calendarización programada con la farmacéutica estadunidense, con la que el gobierno de México contrató 34.4 millones de dosis, para 17 millones 200 personas.

El gobierno de Coahuila se dijo “listo” y en espera de que la logística de Pfizer sea resuelta en los próximos días para definir la entrega y proporcione las vacunas para iniciar en toda la entidad la aplicación a personal sanitario: médicos y enfermeras que están en la primera línea de combate a la pandemia.

Hace dos semanas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “si todo marcha como se ha planteado y como lo hemos venido platicando con Pfizer, tanto en el ámbito de lo regulatorio como en el ámbito operativo del Programa Nacional de Vacunación, tendremos las vacunas en los penúltimos o los últimos días de la tercera semana de diciembre y en cuanto llegue empezará a utilizarse”.

Este hecho sienta un precedente de cómo se realizará toda la logística para la vacunación en el país y la calendarización comprometida por las autoridades de salud federal.

La coordinación de los Subcomités de Salud en Coahuila, conjuntamente con la Sedena y las autoridades del sistema de salud federal, tienen desplegada y a punto la logística a aplicar una vez que reciban el material y las vacunas.

Como se ha informado oportunamente, el protocolo diseñado por el estado para la aplicación de las vacunas covid-19 en las sedes del Batallón de Infantería en Saltillo, el Hospital Militar en Torreón, el Batallón de Infantería de Ciudad Frontera y el Regimiento de Piedras Negras, se ha cumplido en tiempo y forma.

La tarde del domingo pasado se informó que la llegada y recepción del biológico se posponía hasta nuevo aviso. Pero fue hasta ayer cuando se hizo oficial.

No se informó cuándo llegarán las vacunas anticovid a la entidad, mientras que la Sedena dijo que “no está en nuestras manos la llegada, nos comprometemos a informarles en cuanto tengamos alguna novedad”.

Las autoridades de salud del estado informaron que se recibió material para la aplicación de las vacunas. Se trata de ocho mil jeringas y el diluyente para el biológico.

En la Ciudad de México, en su conferencia mañanera, ayer, el presidente López Obrador fue consultado sobre quiénes serían vacunados.

El mandatario respondió que “todos los mexicanos, desde luego va a depender de la disponibilidad que tengamos de la vacuna. Va a empezar, si cumple Pfizer, y debe de cumplir porque ya se firmó un contrato, tienen que llegar las primeras dosis antes de que finalice el año, este diciembre, y luego se van a seguir entregando en enero, febrero y marzo, hay un contrato. Y también, en su momento, se va a autorizar el uso de otras vacunas, ya hay contratos con otras farmacéuticas”.

Sobre quiénes serían los primeros en recibir la vacuna, López Obrador dijo:

Los médicos, las enfermeras que están atendiendo covid. No sólo de la Ciudad de México y de Coahuila, porque me preguntaron antier en Yucatán sobre eso, de mala fe los opositores hablaron de que se estaba dando preferencia a la Ciudad de México y no es así, se va a vacunar a todos los médicos, las enfermeras que están en hospitales covid en todo el país. Lo que llegue de la vacuna a la Ciudad de México y a Coahuila es por cuestiones de logística, sobre todo por la refrigeración, pero se va a llevar a cabo un operativo para que, ya sea que se movilicen los médicos o se acerque más la vacuna donde están todos los hospitales covid en el país, estamos hablando de cerca de mil hospitales covid. Entonces, a todos, eso es lo primero”.

Después se refirió a que seguirían los adultos mayores, es el segundo grupo de población de todo el país, aunque estén en la Sierra Tarahumara o en la Lacandona o en la sierra sur Oaxaca.

El tercer grupo son los enfermos con padecimientos crónicos, que es población vulnerable, la más afectada por la covid-19. Y el cuarto, dijo el mandatario, se está considerando a maestros en donde haya condiciones, que ya está el semáforo en verde, se va a empezar con docentes. Ése es el orden de prioridades.