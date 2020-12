Tampico, Tamaulipas, 17 de Dic. de 2020.- En este año, hemos legislado de manera integral uniendo a la seguridad con la economía, el gobierno con el desarrollo de infraestructura, la salud con la educación con el fin aumentar la confianza y proteger la soberanía del país, se facultó a la Marina en el gobierno de puertos y terminales marítimas, para que Tampico sea un municipio en donde se respire seguridad, se atraiga inversión y se generen empleos, destacó la diputada Olga Sosa Ruiz durante su Segundo Informe en la 64 Legislatura de la Cámara de Diputados.

“He legislado desde lo federal, pero pensando en las problemáticas locales, ningún tema debe descuidarse, creo que durante este tiempo he cumplido mi promesa de ser una representante digna, responsable y sincera, cercana al pueblo de Tampico”, destacó la diputada de la 4T.

Al señalar al comercio como el pulmón de Tampico, la legisladora impulsó al sector artesanal con propuestas, votadas en sentido positivo en la Comisión de Pueblos Indígenas, para que se apoye el comercio local.

Acompañada por senadores, diputados federales, locales y regidores, respetando los protocolos sanitarios a causa de la pandemia ; Sosa Ruiz expuso el trabajo legislativo en favor de los tamaulipecos como en defensa de los derechos de las mexicanas y mexicanos, de las personas vulnerables y de las mujeres, en el ejercicio de la igualdad sustantiva.

Y es que la diputada tampiqueña destaca con 12 iniciativas aprobadas, seis de ellas, en favor de las mujeres y niños que viven situaciones de vulnerabilidad. “Hemos logrado que el Pleno de la Cámara nos apruebe 12 reformas de Ley, y esto no sería posible si la gente de Tampico no me hubiera permitido conocerlos, escucharlos, gracias a que me dieron la oportunidad de saber sus opiniones las cosas pueden ser distintas”, manifestó.

Desde las Comisiones de Marina, Turismo e Igualdad de Género a las que pertenece, recordó que entre iniciativas impulsadas se encuentran el derecho para que las personas adultas mayores puedan recibir una pensión digna; la aprobación de becas para niños de escasos recursos; la conceptualización de la violencia digital; el apoyo a víctimas indirectas de la violencia feminicida y del homicidio; desprendiéndose de ésta, la realización de un padrón actualizado de las víctimas.

Aunado a las anteriores, destacan las reformas de ley a la revictimización por parte de las autoridades del Sistema de Justicia, la cual insta a capacitar en perspectiva de género e igualdad sustantiva al personal y la iniciativa que garantizará la integración paritaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Estos cambios no pueden suceder sin la ayuda de la gente, sin un Gobierno humanista que respete la justicia y defienda la libertad de su población”, enfatizó la diputada.

A raíz de la pandemia, la legisladora subrayó la aprobación de una reforma para realizar compras competitivas y transparentes en los organismos internacionales, con lo que medicamentos e insumos de la salud se harán bajo las mejores condiciones del mercado.

“Legislamos para tener un sistema de salud que dé respuesta a los padecimientos de la gente. Hoy cualquier mexicano o mexicana, puede recibir atención médica gratuita”, indicó.

Expuso que una de las reformas más significativas, por su papel como docente, es la aprobación para que Secretaría de Educación Pública (SEP) establezca un modelo de protocolo para combatir el abuso sexual y el hostigamiento en planteles y en todos los niveles escolares, apelando al derecho de gozar de espacios educativos libres de violencia.

Asimismo, celebró que por primera vez en la historia, el Congreso Federal esté integrado de forma paritaria, al contar con 241 mujeres y 259 hombres, “derribamos el mito de que las mujeres no podemos dirigir un Congreso o encabezar los trabajos de comisiones importantes”, dijo.

Al final , Sosa Ruiz respondió inquietudes, agradeció las muestras de apoyo y con el grito “sí podemos hacer más por Tampico”, afirmó “en este año han sido muchas las coincidencias con la gente, no rompamos este lazo de unidad que tenemos y que nos ha permitido cosechar grandes frutos a nivel nacional”.

A la rendición de cuentas de la diputada tamaulipeca se unieron las felicitaciones por parte de Rocío Nahle, Secretaria de Energía del gobierno Federal; Rocío Barrera, Presidenta de la Comisión de Gobernación en la Cámara Baja; Wendy Briseño, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género; Gerardo Fernández Noroña, diputado Federal del Partido del Trabajo (PT) y Jorge Argüelles, Coordinador del grupo parlamentario del PES.