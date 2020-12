CIUDAD DE MÉXICO, 8 DE DIC. DE 2020.- La mayoría de los incendios que se presentan en esta temporada son generados por cortocircuitos, ocasionados por el uso de un solo contacto, donde hay varias series o adornos navideños.

Se recomienda utilizar la menor cantidad posible de adornos de plástico y revisar durante este periodo que los cables y terminales eléctricas se encuentren en buen estado.

La población incurre en saturar los llamados multicontactos, lo que sobrecalienta las conexiones y provoca cortos circuitos.

Las luces, decoraciones y materiales del árbol de Navidad son muy flamables y si no tienes cuidado puedes causar un grave accidente.

El fuego de un árbol de Navidad puede consumir una habitación entera en menos de dos minutos.

RECOMENDACIONES:

Durante la temporada navideña, los accidentes se pueden presentar en cualquier momento, es por ello que autoridades de protección civil ofrecen las siguientes recomendaciones:

Verifica que la instalación eléctrica de tu casa se encuentre en buenas condiciones.

Checa que las luces sean de buena calidad, pues si son de dudosa procedencia o “piratas” pueden generar cortos circuitos al no cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)

Por ningún motivo conectes las series a los no break de las computadoras, porque puedes dañarlas.

Si compras un árbol natural, asegúrate que se haya cortado recientemente y que se encuentre fresco. Podrás cerciorarte de ello porque el tronco estará pegajoso y las agujas estarán verdes.

Si compras un árbol artificial, adquiérelo en tiendas establecidas, revisa que tenga la leyenda “Resistente al fuego”

No lo coloques cerca de chimeneas o fuentes de calor.

Revisa todas las series de luces, que los cables no estén enredados, gastados, ni expuestos; los enchufes deben estar completos y en buen estado.

Utiliza un máximo de tres juegos de luces normales por cada extensión y por enchufe, sin sobrecargar los tomacorrientes.

Evita usar velas encendidas en el árbol de Navidad o cerca del mismo; asimismo, evita adornos fabricados con material flamable.

Mantén las extensiones lejos del suministro de agua del árbol y de las mascotas.

No coloques regalos o bolsas cerca de llamas de velas o de conexiones eléctricas.

Evita que el árbol obstruya, parcial o totalmente las rutas de evacuación, salidas de emergencia y cualquier puerta.

Apaga todas las luces y los distintos adornos, en el árbol y a lo largo de la casa, antes de acostarte o salir.

GARANTÍA DE SEGURIDAD

Si vas adquirir luces navideñas, figuras inflables y artículos decorativos de temporada, asegúrate de que el empaque incluya la leyenda que rige al producto por la Norma Mexicana NMX-J-588-ANCE-2017, Productos eléctricos-artículos decorativos y de temporada-seguridad, la cual al venir nombrada en la Norma Oficial Mexicana NOM-03-Secofi-2014 se hace obligatoria y avala que fueron sometidas a métodos de prueba y cumplen con ciertos requisitos para considerarse un producto seguro.

EN CASO DE INCENDIO…

Nunca ataques el fuego con agua, pues podría ocasionar una descarga eléctrica, lo recomendable es usar un extintor de polvo químico seco. En caso de no contar con uno, puedes utilizar arena para gato.

Sin embargo, recuerda que siempre debes dar aviso a los servicios de emergencia.

Conserva la calma y corta la corriente eléctrica y de gas para reducir su propagación.