La llegada del frío nos obliga a hacer algunos cambios para mantenernos calientes y prevenir enfermedades. Pero si uno de esos cambios es dejar el ejercicio para el próximo año, aquí un llamado para que el frío no detenga tu rutina, estos son los beneficios de ejercitarte en el frío.

Si algo bueno nos trajo la pandemia de Covid-19, sin duda fue el intentar cosas nuevas: cocinar, hacer reuniones virtuales y probar diferentes rutinas de ejercicio. Conforme regresó la movilidad, pudimos sacar nuestros dones fitness al exterior para tomar un poco de aire… y de pronto, llegaron los frentes fríos.

Y es que seamos honestos, entre levantarnos temprano, ponernos la ropa y salir a correr con 7 °C a mantenernos bajo nuestras cobijas un ratito más, no es raro que gane la segunda. A veces incluso dentro de casa nos dan menos ganas de comenzar a ejercitarnos. Sin duda, el frío suele ser el pretexto perfecto para abandonar el ejercicio.

5 beneficios de hacer ejercicio en el frío

Mantiene sano nuestro corazón

Ayuda a combatir la depresión invernal

Aumenta los niveles de energía

Estimula el sistema inmunitario

Mejora tu rendimiento

Estudios han comprobado que el ejercicio al aire libre tiene un mayor impacto en el aumento de la autoestima y mejora del ánimo, y en temporada de frío no hay excepciones.

De acuerdo al Texas Heart Institute, mantener nuestro corazón sano es uno de los beneficios de hacer ejercicio y no posponerlo durante esta temporada ayuda a este órgano a mantenerse saludable y no sucumbir ante los excesos invernales.

Por otro lado, la depresión invernal es real. Médicamente conocido como trastorno afectivo emocional, es un tipo de depresión suele darse en épocas específicas del año, principalmente el invierno, y con más frecuencia en las mujeres y personas que viven en lugares con largas noches de invierno.

Éste se manifiesta con síntomas similares a otras formas de depresión: desesperanza, aumento del sueño y menor energía. Además del tratamiento médico, el ejercicio es una de las recomendaciones para enfrentarlo, de acuerdo a la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Por otro lado, los días fríos u oscuros, tienden a disminuir nuestros niveles de energía, por lo que ejercitarnos es una buena forma de elevarlos. Lo mismo ocurre con nuestro sistema inmune, pues se ve estimulado y nos ayuda a sufrir menos resfriados invernales.

De acuerdo a un estudio que se publicó años atrás en el Journal of Applied Physiology, el ejercicio en el frío aumenta el número de leucocitos y granulocitos, responsables del funcionamiento del sistema inmune… Siempre y cuando no sea una actividad muy exigente o prolongada, o sufras alguna condición médica, pues podría ser contraproducente.

Finalmente, ejercitarte al aire libre en época de frío puede ayudarte a mejorar tu rendimiento, pues nuestro cuerpo se obliga a adaptarse, lo cual te vuelve más “fuerte”, aumentando tu capacidad cardíaca y los litros de aire por minuto que eres capaz de respirar, además de crecer las células musculares, según señala el especialista en fisiología del ejercicio de la Universidad Pablo Olavide, Alfredo Santalla, citado en El País.

¿Cómo protegerte del frío si sales a ejercitarte?

Antes de salir a explorar los beneficios del ejercicio al aire libre en temporada de frío, es importante realizar una buena rutina de calentamiento, ver que el termómetro marque una temperatura por arriba de los 5 grados y tomar en cuenta algunas medidas.

Vístete en capas y evita el exceso de ropa abrigadora, así podrás quitarte algunas prendas en caso de que empieces a sudar, para volvértelas a poner cuando te seques y vuelvas a sentir frío.

Elige prendas que no sean de algodón, sino de telas que alejan la humedad del cuerpo para la primera capa.

Protege tus manos y pies con guantes ligeros y calcetines térmicos o doble calcetín.

Mantén tu cabeza y cuello abrigados.

Tápate la boca para evitar que el aire frío entre directamente por tu nariz y boca.

Cuida la hidratación, aunque el frío da la sensación de no necesitar tantos líquidos, no es así.

Vigila la dirección del viento, lo mejor es que al finalizar tu sesión, el viento quede a tu espalda, así evitarás el frío por estar sudado.

Evita el consumo de alcohol, pues este aumenta la pérdida de calor corporal y puede ponerte en riesgo de hipotermia.

Conoce las señales de hipotermia (labios azules, desorientación, somnolencia, torpeza o falta de coordinación, pulso débil, hablar arrastrando palabras), así sabrás si es momento de resguardarte y mantenerte caliente.

Comienza de a poco. Si no has hecho ejercicio durante un largo periodo, comenzar con una rutina intensa en invierno no es buena idea. De acuerdo al Texas Heart Institute, las actividades intensas en el frío te ponen en mayor riesgo de sufrir ataques cardíacos, en especial si no tienes una buena condición física o si sufres enfermedades cardíacas.

Finalmente, sigue una buena alimentación y mantente atenta a las señales de alerta, asimismo, si sufres de asma o problemas respiratorios, lo mejor es evitarlo. En caso de otras condiciones médicas, consúltalo con tu doctor.

¿Es seguro hacer ejercicio al aire libre durante la pandemia de Covid?

Si bien la recomendación principal es quedarte en casa y salir únicamente a actividades esenciales, ejercitarte al aire libre puede ser más seguro que hacerlo en lugares cerrados con más gente, como en el caso de los gimnasios, en especial si mantienes la sana distancia.

De acuerdo a especialistas de Mayo Clinic, dado que el Covid-19 se contagia principalmente de persona a persona, el riesgo es menor en espacios abiertos, pues el aire se está moviendo constantemente, dispersando las gotitas respiratorias que podrían contener el virus, contrario a lo que ocurre en lugares cerrados.

Entre las actividades con menor riesgo, se encuentran caminar, correr, patinar y andar en bicicleta, siempre y cuando sigas algunas medidas:

Evita caminos o pistas donde haya mucha gente.

Mantén la distancia mínima de 2 metros con personas desconocidas y usa el cubrebocas cuando no sea posible.

Si asistes a alguna clase al aire libre, cuida que no haya más de 12 personas, se respete la distancia de seguridad y todos usen cubrebocas.

Finalmente, recuerda que, si perteneces a un grupo de riesgo o presentas algún síntoma de Covid, es mejor quedarte en casa para protegerte y proteger a los demás.