CIUDAD DE MÉXICO., 30 DE DIC. DE 2020.- Una polémica opacó la explicación oficial sobre las causas del megaapagón que el lunes afectó a 10.5 millones de usuarios.

La Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control de Energía explicaron que el corte se derivó de una cadena de eventos iniciada por un incendio en pastizales ubicados entre Nuevo León y Tamaulipas.

Para sustentar su versión, mostraron un supuesto oficio de la Secretaría de Protección Civil de Tamaulipas, firmado por Manuel González Márquez, director de Coordinación con Municipios. En el documento se detallan las acciones realizadas para controlar el siniestro. Sin embargo, la dependencia estatal desconoció el oficio, al negar que hayan participado en la extinción de algún incendio.

No sabemos quién pudo haber generado ese comunicado, pero en lo que sí estamos claros es que no fuimos nosotros. Supuestamente lo firma el ingeniero González Márquez, quien no conoce el oficio ni su firma”, sostuvo anoche Pedro Granados Ramírez, titular de Protección Civil estatal.

APAGÓN, POR UN INCENDIO

Un incendio en el municipio de Padilla, Tamaulipas, fue lo que ocasionó el apagón que a nivel nacional se registró el lunes pasado, y que provocó la salida de líneas de transmisión, así como centrales de generación.

En conferencia, responsables del sector aseguraron que a esta situación se suma la debilidad que ya enfrenta el sistema por la conexión de proyectos renovables, los cuales son intermitentes.

Noé Peña, director de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo que esta situación provocó fallas en dos líneas de transmisión, por donde fluye un promedio de entre 900 y mil megawatts, lo que terminó generando un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional y que posteriormente sacó de operación a las plantas de generación convencional, eólicas y solares.

Fue un caso fortuito”, dijo el director de la CFE, Manuel Bartlett, por lo que negó que fuera culpa o responsabilidad de la empresa del Estado.

El directivo aseguró que el incendio se originó en pastizales entre los estados de Tamaulipas y el estado de Nuevo León, hecho que fue comprobado y atendido por Protección Civil del estado.

Incluso presentó un documento con el logo de Protección Civil de Tamaulipas.

Carlos Meléndez, director del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), dijo que el apagón que afectó a 10.5 millones de usuarios duró una hora con 44 minutos, pues se vieron afectados 8 mil 943 megawatts.

La afectación del suministro de energía eléctrica fue ocasionada por una secuencia de eventos: la salida de operación de dos líneas de transmisión de 400 kilowatts a caso fortuito, la actuación de un sistema de protección que interrumpe el suministro eléctrico en la zona de Nuevo León”.

Teníamos una integración histórica de enervación renovable variable de 28.13%, el sistema era débil en ese momento por la alta interacción de renovables, se presentó inestabilidad”.

La integración en los próximos cuatro años de energías renovables se calcula en 50%, por lo que el director del Cenace asegura que esto debilitará aún más al sistema eléctrico, por lo que se estarán tomando las acciones que crean necesarias para evitarlo.