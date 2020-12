Bajo la premisa de que el Gobierno Federal e la 4T pudiera dejar “fuera” a

Nuevo Laredo en el reparto de la vacuna anticovid-19, el Cabildo neolaredense

decidió tomar provisiones.

Un paso adelante, pues.

Resulta que el gobierno municipal que encabeza Enrique Rivas Cuellar

dispone de una partida de 10 millones de pesos para el biológico.

Dicho de otra manera, el Cabildo autorizó que el Presupuesto de Egresos del

2021 incluya esa partida para garantizar la salud de las y los neolaredenses.

El presidente municipal señaló que estarán atentos ante cualquier probable

escenario por la contingencia sanitaria del Coronavirus, en especial al

comportamiento del gobierno central y recortes presupuestales a la salud.

«Tenemos que ver por nosotros mismos… síndicos y regidores del Cabildo

destinaron una partida presupuestal de contingencia de 10 millones de pesos, para

poder amortiguar en un momento dado, hacer uso de eso en el caso que no nos

vayan a mandar vacunas, Nuevo Laredo está listo y preparado para atender el tema

de la salud», detalló el alcalde.

Reiteró el compromiso que adquirió con la ciudadanía, en conjunto con su

gabinete desde el primer día de la administración municipal, de buscar siempre el

bienestar de Nuevo Laredo y no endeudar más a la ciudad.

«No se van a recortar temas de salud, no se recortará a la educación y no

vamos a pedir préstamos, nosotros no endeudamos al municipio, nos vamos a ir

con la conciencia tranquila que seguimos construyendo y haciendo obra; en el tema

de la salud tener la garantía de que Nuevo Laredo está listo para comprar sus

propias vacunas en caso que la federación no nos voltee a ver», remachó Rivas

Cuéllar.

“Vale más prevenir que lamentar”, dice la conseja popular.

HUELE A NAVIDAD.- El espíritu navideño, dentro de la atroz pandemia, ya

se respira en Nuevo Laredo.

Algo bueno dentro de todo lo malo.

La ciudad se engalana con 60 venados; 25 esferas gigantes; 4 nacimientos;

4 villas navideñas; 7 mil plantas de nochebuena y 50 pinos.

Se instaló este tipo de ornamentación, de norte a sur y de oriente a poniente.

«Quisimos darles más Navidad, desde antes para que duren más tiempo,

darles algo bonito, algo positivo ya que es muy necesario, esa fue una de las

razones, la otra fue para tenerlo por más tiempo porque el día 15 de enero

empezaremos a retirarlos», comenta Irma Eugenia Richer de León, Secretaría de

Servicios Públicos Primarios.

AGUINALDAZO.- La crisis económica y sanitaria nacional así como la

mentada austeridad de la 4T les “hace “cosquillas” a lo Diputados Federales quienes

recibirán un aguinaldo de 328 mil pesos.

Los 500 legisladores tienen una bolsa de 164 millones de pesos, con lo que

cubrirán salarios, aguinaldos y apoyos.

De acuerdo con datos de transparencia de la Cámara de Diputados, cada

uno de los integrantes de la LXIV Legislatura perciben mensualmente 74 mil 548

pesos, por lo que el aguinaldo 2020 será de 140 mil 504 pesos.

Pero eso no es todo.

A esos 140 mil pesos se les agregará un “apoyo económico” por el concepto

de “Asistencia Legislativa” y es de 45 mil 786 pesos.

De la misma forma, otro apoyo que se les depositará a los legisladores es

por “Atención Ciudadana” y equivale a 28 mil 772 pesos.

En ese sentido, la cifra la reciben por las “labores de gestoría que realizan en

su carácter de representantes populares”.

Aún hay más.

También aumentarán su remuneración de fin de año con un monto de 38 mil

363 pesos.

¿Por qué?

Este se les otorga a los legisladores como otro apoyo de atención ciudadana.

Por lo tanto, si sumamos el salario mensual más el aguinaldo y los apoyos

que en diciembre recibirán los legisladores, el monto asciende a los 328 mil pesos.

