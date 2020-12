Vivimos en una sociedad totalmente icónica, en la que todo entra por los ojos y permanece de manera imborrable durante mucho tiempo así.

El refranero es sabio demás, “una imagen vale más que mil palabras”. Para algunas empresas, puede parecer algo secundario, pero nada más alejado de la realidad.

Conoce los detalles de porque tener una imagen corporativa es una apuesta segura por hacer las cosas bien y proporcionar un buen impacto a los clientes.

¿Qué es la imagen corporativa?

Podríamos definirlo como el concepto que tienen los demás sobre nuestra propia empresa, es decir, aquello que proyectamos y que deseamos.

Y la imagen de marca puede darse a conocer de una manera diferente a la que podemos pensar. Generan imagen de marca nuestros propios clientes con sus opiniones y juicios que emiten sobre nosotros y nuestra manera de actuar. No solo nosotros como empresa hacemos marca.

En todo caso, la imagen de marca es un concepto que engloba a muchos otros, como el logotipo, el mensaje o incluso lo que seamos capaces de proyectar en nuestras campañas de marketing y publicitarias. Cuidar la imagen de marca es una labor fundamental para toda empresa que se precie y desee hacer una estrategia acertada. De tareas como esta se encargan en N3-group.com, donde conocen de la importancia de seguir una serie de pasos en la creación de esta y no dejar nada a la casualidad.

De igual manera, dejar la creación de una imagen de marca personal no preparado o si los suficientes conocimientos pueden llevar al más absoluto fracaso, además de haber realizado una inversión de tiempo y dinero que luego será baldía. Al ser una tarea compleja y en la que influyen factores de tipo emocional, psicológico, estratégico y comercial, el equipo que se encargue de ello ha de estar convenientemente preparado para afrontar el trabajo de manera óptima.

Uno de los elementos que engloban la imagen de marca es el logotipo. A lo largo de la historia de las empresas tenemos grabados en nuestra mente logotipos famosos y que han funcionado, algunos incluso se han mantenido inalterables con el paso del tiempo. Un caso muy peculiar es el de la compañía tecnológica Apple, que comenzó en los años 70 con un logo extremadamente complejo y recargado para terminar simplificándolo en una simple manzana mordida.

Es ver ese logotipo y asociarlo directamente a la marca sin ningún tipo de duda. Esto nos lleva a dar la primera lección, a la hora de elegir un logotipo siempre «menos es más».

El nombre comercial de la empresa también puede seguir el mismo criterio, si es fácil de pronunciar, corto y se puede memorizar de forma sencilla, será mucho mejor. Es el momento de ponerse sobre una mesa a ir desechando los candidatos que no nos convenzan.

El color quizás es uno de los elementos de la imagen de marca más llamativos. Indefectiblemente, asociamos el rojo a la compañía Coca-Cola, de tal manera que este color aparece tanto en sus botellas como en sus latas, Y además tiene la ventaja de haberse asociado de manera indisoluble a la Navidad.

Coca-Cola hizo muy bien su estrategia cuando apostó por este color y ha sabido adaptarse al paso del tiempo. En la elección del color también hay mucho psicológico, ya que dice bastante sobre el mensaje que queremos proyectar. Muchas compañías con un fuerte carácter ecológico apuestan por esta misma razón por el color verde.

El eslogan siempre es motivo de muchos quebraderos de cabeza, y las compañías suelen variarlo de una temporada a otra. ¿Quien no recuerda el de la «Chispa de la vida» de la misma empresa de refrescos que hemos mencionado? O el «Don´t imitate, innovate» de la firma de perfumes Hugo Boss.

Dar con un eslogan bueno es una tarea muy ardua, puede suponer muchas horas de trabajo y una labor de los creativos de la compañía bastante complicada.

Combinar un eslogan fácil de recordar y que además se identifique con los valores de la compañía es todo un reto.

Por lo demás, no cabe duda de que dentro de la imagen de marca podemos también incluir el diseño de la propia página web de la compañía. No hay nada más de sazonador que una empresa que tenga una página web mal diseñada, que no sea adaptativa a los dispositivos móviles o que simplemente o sea unos menús complejos o un diseño espantoso. De ser el caso, los clientes no se sentirán identificados con los valores de la marca y la tendencia actual, y sobre todo tras la pandemia, es el de potenciar el comercio electrónico. ¿Quién querría comprar a través de una página que nos ofrece un aspecto amigable? Por todo ello, la imagen de marca es mucho más que un logotipo o un eslogan, es una total identidad que ha de ser manejada y cuidada hasta el extremo.