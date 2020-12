SIN TEMOR A EQUIVOCARME, Existen Personas Que Suman y

Multiplican, En Toda Actividad De La Vida y En Especial En La Política, Pero

Otras Restan y Dividen, De Estas últimas, Es YAHEEL ABDALA CARMONA,

Experta En Ello, Primero Lo Hizo En El PRI Tamaulipeco y Ahora Lo Hace En El

PAN Estatal En Lo General, Pero Muy En Particular, En El Municipio De Nuevo

Laredo. Su Crecimiento Político Fue Gracias a La Estrecha Relación Que

Mantuvo y Seguramente Aun Mantiene, Con EGIDIO TORRE CANTU,

Antecesor De FRANCISCO JAVIER GARCIA, Como Actual

Gobernador Constitucional Del Estado, Tal Vez Siga Con El Mismo Patrocinio,

Pero Con El Valor Agregado De Una Personalidad Del Gobierno De Los

Vientos Del Cambio En Tamaulipas…

SIN DUDA ALGUNA, LA y LOS Aspirantes a La Candidatura a La

Presidencia Municipal De Nuevo Laredo, Por El PAN, No Deben Estar De

Plácemes con La Presunta Decisión Centralista De Escritorio, Tomada Por El

PAN-Gobierno, aun cuando lo de YAC No Es Un Hecho, La Posibilidad, Causa

Estragos En El PANismo Neolaredense, Ya Que Se Trata De Un Activo Político

Sin Una Garantía De Triunfo Electoral, Pareciera Que Desde La Capital

Tamaulipeca Se Pretenda Entregar La Presidencia Municipal a MoReNa, Pese

a Que La Supuesta Abanderada De La Institución Política, Que Creo ANDRES

MANUEL LOPEZ OBRADOR, No Trae Nada En El Morral Político, Sólo El Ser

Hija Del Legendario CARLOS CANTU ROSAS, Su Pobreza En Seguidores y

Simpatizantes Es Significativa.

SI LO DE YAHEEL ABDALA CARMONA Cristaliza, Se Podría Tirar Por La

Borda, La Buena Gobernanza y El Trabajo Político-Administrativo Del

PANGobierno Municipal de ENRIQUE RIVAS CUELLAR y Que La Propia Federación

Le Reconoce Desde Hace Unos 4 Años, Con Gobiernos Federales, Tanto Del

PRI, Como De MoReNa…La Circunstancia Político Electoral, Sería Muy Cuesta

Arriba, Por El Enojo y Resentimiento De Un PANismo Neolaredano

Despreciado, Que Sin Duda Alguna Tomarían Revancha En Las Urnas El 6 De

Junio De 2021, Aparte, No Hay Que Olvidar Que Sin Aparato, Ni Estructura y

Sin Importar Si Las y Los Candidatos, Son Bueno o Malos, La Ciudadanía, Los

Que Menos Tienen, Tanto En El País, Como En Las Entidades Federativas y

Municipios Del País, Razonado o No, En Su Inmensa Mayoría, Será Para Las y

Los Abanderados De MoReNa, Como Puede Darse El De Nuevo Laredo En Lo

Particular y Tamaulipas En Lo General…

SE DICE QUE CADA QUIEN CONSTRUYE Su Propio Infierno, Con Lo De

ABDALA CARMONA, pareciera que El PAN-Gobierno De FRANCISCO JAVIER

GARCIA, Sin Querer Queriendo, Va Construyendo El Suyo,

Sin Importar Si Se Lleva Entre Las Patas, a Otros y Otras, Salvo Que “Amigos,

Parientes y Familiares” Se Lo Esten Edificando, Al Velar Mas Por El Interés

Propio, Que Por El Interés Del Mandatario Tamaulipeco, Tanto En

Gobernanza, Como En Lo Político y Administrativo…En La Capital

Tamaulipeca, Sin Importar Siglas de Institutos Políticos, Personajes Como

FELIPE GARZA NARVAEZ o HERIBERTO RUIZ TIJERINA, Son Garantía De

Triunfo Electoral, Todo Lo Contrario a YAHEEL, Que a La De Ya, Debe

Abandonar La Curul Local Que Pertenece Al Partido Revolucionario

Institucional, Acorde a Su Representatividad Proporcional De Las Pasadas

Elecciones Al Congreso Del Estado, Ya Que El Espacio Legislativo Que

Ocupaba La Neolaredana, Es Una Diputación Local, De Las Llamadas De

Partido, El PRI Debe Seguir Manteniendo El Porcentaje De Representatividad

En El Seno Del Congreso Del Estado, Acorde a Los Votos Que Obtuvo En Las

Urnas Electorales en 2019…

POR OTRA PARTE ,Mientras La Inseguridad y La

Violencia, Ni Se Afligen, Ni Se Afloja, No Sólo En Tamaulipas, Sino En El Resto

Del País…Donde En Unos Estados De La República Se Padece Mas Que En

Otros, Como Nuestro Tamaulipas, “El No Pasa Nada De Unos”—Gobiernos,

Federal, Estatal y Municipales”—“Es El Dolor Del Pueblo”—Que Padece La

Generación De La Impunidad Que Emana De La Corrupción Oficial—“Y El

Adiós De Muchos”—Que Fueron Privados De Su Vida o Sufrieron, Hechos y

Acciones Criminales—Las Balaceras, Ejecuciones y Todo Lo Que Usted Quiera

y Mande, a diario se vive a lo largo y ancho del territorio tamaulipeco, pero

se hace mas notable y visible en las principales ciudades tamaulipecas.

Creo que la que tiene mayor actividad negativa en este sentido, es El

Municipio De Reynosa, “Cuna Natal Del Gobernador FRANCISCO JAVIER

GARCIA”, Sino Puede o No Quiere Hacer Nada Por

Coterráneos, Menos Por El Resto De Los Otros 42 Municipios Tamaulipecos…

La Omisión, Ocultar, Evitar La Verdad, Para Dar Paso a “Una Realidad Oficial

De Ficción”, Lo único Que Provoca, Es Que El Pueblo Tamaulipeco. Que Día a

Día Enfrenta La Verdadera Realidad, Le Cause Enojo Que El Gobierno De Los

Vientos Del Cambio En Tamaulipas, Sea Un Imperio De Mentiras, Simulado

En El Marco De Un Gobierno Constitucional Estatal, Con Una Gobernanza

Que Deja Mucho Que Desear de parte de FJG…

ANTES QUE SE ME PASE, LE Diré Que En 2021 Los Aspirantes a La

Candidatura De Gobernador Por MoReNa, Unos Podrán Crecer, Mientras

Otros Empequeñecen y Aparecen También Unos Emergentes, Que Por Ahora

No Figuran En El Radar…La Salida De Gobernación De HECTOR GARZA

GONZALEZ, Mejor Conocido Como “EL GUASON”, Los Verdaderos Motivos De

Ello Serán Filtrados, Su Paso Por La SEP Lo Alcanzó, al grado de estar de Un

Puesto Oficial Del Gobierno De La Cuarta Transformación De México, La

Orfandad De Ser Hoy Un “Ex” alcanzará a Sus Protegidos Del Sector Educativo

y De La Secretaría De Gobernación…

ANTES QUE SE ME OLVIDE LE comento que el que estuvo en muy

malas condiciones por culpa Del Coronavirus Fue FERNANDO

“El Güero” ARIZPE, En Su Tiempo, Cacique Del Porrismo De Veterinaria De La

UAT, 12 días difíciles en un nosocomio Regiomontano, a 150 mil pesos la

estancia diaria en dicha clínica hospitalaria, Ahorros Le Sobran, Desde El

Tiempo De Porro Uateño, Jéfe Porril De Uno De Los Cuñados de GEÑO,

Mismo Que Evitó que ARIZPE, Luego de Tener Un Buen Como Cuarto Bat En

La Humanidad De Un Cristiano No Pasara Una Larga Temporada En El Penal

De Tamatán…El Gran Pecado De EUGENIO HERNANDEZ FLORES Fue Ser y

Seguir Siendo Una Buena Persona, No Así Sus Familiares Políticos, Ni Muchos

Que Se Decían Sus Amigos. Su Padre, EUGENIO HERNANDEZ BALBOA, Por Eso

Siempre Despreció La Política, Por El Excremento, Falsedad e Hipocresía que

existe en su entorno, Buen Tipo GEÑO, Tanto que Nunca Quiso y Hasta Evitó

que “empapelaran” a FRANCISCO JAVIER GARCIA Por Tanta

Irregularidad Cometida Como Presidente Municipal de Reynosa y ser

fácilmente “empapelado” Por Sus Cuentas Públicas o en su defecto por

violaciones legales, de tipo civil, mercantil y creo que hasta penal, eso sí,

FJGCV no se salvó de un muy buen sablazo que por su propia iniciativa le

hiciera en ese entonces El Auditor Mayor Del Congreso Del Estado…

POR CIERTO, EL GÜERO ARIZPE, Ganó Millonadas Con La Renta De Su

Hotel Al Gobierno Estatal, En El Alojamiento y Alimentación, por años y años

a personal federal y estatal, que combatía la inseguridad y violencia en la

entidad tamaulipeca, sólo que con la llegada Del Gobierno De Los Vientos Del

Cambio a Tamaulipas, se terminó una muy buena época bonancible…El

Diezmo Que Exigía FRANCISCO JAVIER GARCIA Era Altísimo,

Desembolsar El 40 por ciento de La Facturación, resultaba incosteable, al

igual que a cualquier otro negocio dedicado a la hotelería, El Representante

Del Mandatario Tamaulipeco, No Era Cualquiera, bueno, pero ese es otro

boleto…Como Ese Negocio Terminó Supo Vender a Un Precio Costeable La

Colchonería…Ahora Ese Negocio, De Hospedaje y Alimentación En Forma

Directa Lo Hace El Gobierno Del Estado En Instalaciones Propias, tanto en Los

Módulos De Seguridad, Como En Los Llamados “C” 4 , Por Cierto, Los Famosos

Dormitorios En Su Construcción y Equipamiento, No Se Hicieron Con Los

Mejores Materiales, de ahí los inconvenientes que se han presentado. Lo

Hecho En La Capital Tamaulipeca—en ese sentido—seguramente se replica

en los principales municipios tamaulipecos, sobre el particular, no creo que

eso a La Federación Le Pase De Noche…Gracias a Dios y Luego a Una

Adecuada Atención Médica, EL GÜERO ARIZPE se encuentra en franca

recuperación de Su Salud. Un Millón 800 Mil Pesos, Fue Como Quitarle Un

Pelo a Un Gato y mas si se cuenta con la ayuda del capital de quien

fortaleciera su cacicazgo estudiantil, como lo fue el entonces Rector, JESUS

LAVIN FLORES, Bueno Por EL GÜERO ARIZPE, que goza De Libertad y Salud.

Desgraciadamente La Gracia De DIOS, No Se Compra Con Dinero, Por Lo Que

Se Encuentra Al Alcance De Todas y Todos…

CUANDO NO SE HACE COMPROMISO Con La Honestidad y La

Transparencia, Se Puede Hacer Lo Que Sea y Lo Que Se Quiera, Sobre Todo

Cunado Se Es Titular De Un Gobierno, Federal, Estatal o Municipal, Cada Uno

En Los Alcances De Su Nivel Gubernamental. Que Reclamemos Que En

Tamaulipas No Existe Un Gobierno Honesto y Transparente, Andamos Mal,

FRANCISCO JAVIER GARCIA En Su Campaña De

Gobernador, Nunca Hizo Un Compromiso o Una Promesa En Ese

Sentido…Aunque Dice El Dicho Que “Hay Que Ser Cochino, Pero No

Trompudo”…

PESE A QUE EL PAN-GOBIERNO DE Tamaulipas de FRANCISCO JAVIER

GARCIA , Ha Gastado y Gasta, Aparte De Tener Un Buen

Guardadito Para Las Elecciones Del 2021, Abiertamente Muestra Una

Inseguridad y Debilidad Política-Electoral Al Fichar Cuadros Políticos Al

Cuarto Para Las 12, que provocan mas desunión y mayor división al interior

del PAN Tamaulipeco, Querer Cambiar Caballo a Mitad Del Río, Nunca Ha

Sido Recomendable, Pero “No Hay Peor Ciego Que El Que No Quiere Ver, Ni

Peor Sordo, Que El Que No Quiere Oír”, En Fin, Si El Objetivo Es Entregar Todo

a MoReNa y ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR para garantizar Libertad e

Impunidad, a lo mejor se hace lo correcto…cuando papelito habla, que bien,

malo cuando se confía en la palabra, ya que las palabras se las lleva el viento

y de eso, ni modo que no sepa FJGCV…

POR CUESTIONES DE TIPO PERSONAL, Como a mediados del mes que

termina con el año de 2020, me vi obligado a ir a Nuevo Laredo, Algunos De

Mis Paisanos En Ese Puerto Fronterizo requerían de mi presencia, ello no

impidió que me diera una vuelta por La Presidencia Municipal Neolaredana,

Que Con Pandemia y Todo No Le Aflojan, sólo que en esta ocasión no fue mi

objetivo, ello me hizo recorrer casi todo el municipio y la añoranza me ganó,

Nuevo Laredo Mantiene Un Crecimiento Sostenido, pero nada que ver con

La Libertad Integral de 1982, sin vida nocturna, con atemorización y de pilón

la Emergencia De La Pandemia Del Coronavirus Del COVID 19, mi

Andanza y Vagancia me hizo recorrer, hasta colonias a las que no fácilmente

muchos se atreven, como La PANCHO VILLA, descolgándome rumbo Al

Puente III, Lo Mismo que Al II y Al Uno en El Sector Puente, Por El Aeropuerto

y por los rumbos a la salida a Piedras Negras, Sin Olvidar Pasar Por Lo Que

Fue El Penal De La Loma y La Comapa que en 1982, albergaba a La Presidencia

Municipal También, Parando Taxis y Subiendo En Camión, Luego con

paisanos y camaradas andaría en cuatro ruedas y dar un «volteón» rumbo al

26, ahora si que todo poblado, pasar por el parque viveros y colonias

aledañas y ni modo de no pasar Por La Colonia Madero, Una De Las De Mayor

Prosapia, por cierto duré unos cuantos minutos por las a fueras de la

Casa De La Señora NINFA DE ANDAR MARTINEZ, Bueno, La Que Conocí como

Su Residencia, no indagué si reside ahí aun o no, lo cierto es que me dio cosa

saber que Su Movilidad sea En Una Silla De Ruedas, No Se porque me acorde

en automático de CARLOS AGUILAR GARZA…

PALPE, SUPE, NO DE PLATICAS, SINO DE Primera Mano, El Pensar De

Muchos Habitantes Del Municipio De Nuevo Laredo, de todas las edades y

estratos sociales, La Opinión de ENRIQUE RIVAS CUELLAR No Es Mala, Es Mas

Que Aceptable, se ha sabido ganar a La Raza, De CARMEN LILIA CANTUROSAS

VILLARREAL Ni La Pelan, eso si, hablan de Su Padre, CARLOS CANTU ROSAS,

Ayunque Muchos Ni Lo Conocieron, a Los Del PRI, dicen que No

Apestan Ni Hieden y de la hoy ex-tricolor nos decían que era Una Magdalena,

como que andan mal o confundidos, Esa Mujer De La Era De Cristo, Nunca

Fue Lo Que Le Achacaban, Lo Cierto, Es Que Los Bonos de YAHLEEL ABDALA

CARMONA, entre El Pueblo Neolaredense, No Son Buenos, Una Cosa Es Que

Sea Una Mujer Oportunista y Que Sea Una Encantadora De Serpientes y Sepa

Nadar En El Mar De La Política En Su Provecho Personal, Esgrimiendo Todo

Tipo De Causas En Favor Del Pueblo, Aunque Sea De Los Dientes Para Fuera,

Eso Si Le Reconocen Lo Luchona y Su Temprana Maternidad. Se Dice Que La

Práctica De La Política, Es Vertical y Horizontal, Sabe Cual Será La Preferida

De La Hija Del Locutor y Ex-Diputado Federal Por El PRI, JOSE MANUEL

ABDALA DE LA FUENTE, Por Cierto, No Fue Mal Legislador Ni Gestor. Su Hija

Cuando La Hizo Diputada Federal, EGIDIO TORRE CANTU, no le llegó, pero si

hizo algo para justificar su estadía de legisladora, Como Dirigente Estatal Del

PRI, entregó en mazorca Al PAN-Gobierno de FRANCISCO JAVIER GARCIA

, ni las manos metió en la lid electoral, eso si, Al Tricolor Lo

Robó Hasta Donde Quiso, Ahora Ese Compromiso, Esa Factura La Estará

Cobrando?, Si Es Así, Es Una Afortunada, Ya Que Si Algo Distingue a FJGCV es

Que Su Palabra No Siempre La Cumple, En Fin. O a Lo Mejor GERARDO PEÑA

FLORES, Como Pastor Del Rebaño Legislativo Le Gusto Esa Oveja Tricolor y Le

Cambio El Color y La Pasó A Su Hato Azul, Si Es Así, YAHLEEL, Podría Quedarse

Como El Perro De Las Dos Tortas…

SEA COMO SEA, LOS PANISTAS Con Oficio De Nuevo Laredo, Saben

Que Donde Manda Capitán, No Gobierna Marinero y Lo Quieran o No, Se

Tendrán Que Poner a Trabajar, Para Tratar de Hacer Ganar La Elección De

Presidente Municipal Por El PAN Con ABDALA CARMONA “No Hay Que

Olvidar Que Vivir En El Presente, Es Lo único Que Se Debe De Hacer”. Por

Cierto, En Esos Días Que anduve en ese Puerto Fronterizo Supe DE PERFIL

Que El Diputado Federal, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, Su Esposa Lo

Sorprendió Bajando ropa interior a una trabajadora de la información, en las

oficinas Del Legislador federal, Luego Leí Que Al Parecer, ahora existe

Una Demanda De Divorcio, Ello Le Baja Todo Un Mundo De Puntos a CHAVA

y hasta hace que se pueda romper el compromiso que presuntamente existía

para que lo hicieran Candidato del PAN a La Presidencia Municipal De Nuevo

Laredo, Por Cierto, Su Persona No Goza de Simpatías Entre Los

Neolaredenses, eso sí, lo que le sobran son billetes, para comprar lo que sea,

votos, si es preciso…Todo Lo Contrario a Ello Es El Diputado Local Muy

Conocido Como EL MOYO y De Nombre FELIX GARCIA, Poco Lo He

Tratado, Una o Dos Veces, Es De Sangre Liviana, Quizá Ello Le Ayude Mucho

Para Conectar e Identificarse Con La Gente De Nuevo Laredo, Como Que Sabe

Como Masca La Iguana, EL MOYO ya le dio La Bienvenida a La ahora ExTricolor a Vestirse de Azul…En Cuanto a Las Simpatías Populares, EL MOYO

Saca Mucha Ventaja, Mas Atrás De Su Persona, Lejecitos, Pero No Tanto

Como ROSAS, veo a IMELDA SAN MIGUEL que es bien identificada, ya que

en su momento formó parte de la Administración Municipal de ENRIQUE

RIVAS CUELLAR, Sobre Esta Legisladora Municipal Neolaredana, Con El

Padrinazgo De ISMAEL GARCIA podría dar mucha pelea.

Otro Que Se Alborotó Es El Actual Titular De La Comapa De Nuevo Laredo,

Trae Ganas y Billetes, Pero No Experiencia Ni Pueblo, quizá en 3 años otro

gallo le puede cantar, Una Diputación Local, No Le Caería Mal Al Hijo De LA

LIEBRE Un Viejón De Mucho Billete, Carisma y Camarada De Los

Gobernadores Tamaulipecos En Turno, creo que con el que mas se identificó,

fue con EUGENIO “Geño” HERNANDEZ FLORES, Si Desde Esos Tiempos El Hijo

De LUIS MORENO SESMA se hubiese interesado por La Política, Las Cosas

Para LUIS MORENO Jr. serían diferentes, hoy con tener un regidor que sirva

de representante en el municipio para aminorar la carga de la problemática

del rubro productivo al que pertenece, es lo mejor, aunque la experiencia de

ello, la puede enriquecer en forma personal, en la escala del servicio público

y representación popular, Por Lo Pronto, Los Tiempos De Hoy, No Son Sus

Tiempos…Si El Engrudo Se Hace Bolas En El PAN Neolaredano, Un Común

Denominador que Podría Sumar y Multiplicar, Con El Incluyentismo de Todos

Los Grupos Políticos De Nuevo Laredo, independientemente de que El

Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCIA, Ya Lo Tiene

Calado en Cuanto a Institucionalidad y Lealtad, Es GLAFIRO SALINAS

MENDIOLA…Pero Si Las Cosas Se Hacen Con La Razón, Anteponiendo Las

Neuronas a Cualquier Tipo De Imposición. EL MOYO Sería El Que Con Mayor

Facilidad Podría Derrotar a La o El Abanderado De MoReNa…Que Están y

Andan Todos Desbalagados y hasta Divididos, Es Cierto, Pero A La Hora De La

Hora, Les Valen Madre Las y Los Candidatos, El Voto Es Para MoReNa, Ya Que

Es El Membrete Partidista del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ

OBRADOR. En La Secretaría De Gobernación están contentos con que

YAHLEEL ABDALA CARMONA sea Candidata a La Presidencia Municipal De

Nuevo Laredo, se cree y se piensa que se puede ganar todo, luego de mirar

en Tamaulipas que El Municipio de Nuevo Laredo, Por El Desempeño

Adecuado En La Gobernanza Política y Administrativa de ENRIQUE RIVAS

CUELLAR que lo tiene entre Los Primeros Lugares de Los Presidentes

Municipales Del País y que se cuentan con menos de los dedos de una mano

y que encuadraban como uno de los municipios y distritos locales y Distrito

Federal, como perdidos, ahora ven que a lo mejor se podrían llevar casi carro

completo, Hay Luego Le Sigo Contando De Los Días Que Anduve Por Nuevo

Laredo. Salí Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…