CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 25 DE DICIEMBRE DE 2020.- La elección de la alcaldía de la capital de Tamaulipas, será una de las más peleadas en los comicios del 6 de junio, cuando se renovará el Ayuntamiento al igual que los 42 restantes de la entidad, el Congreso Local y 9 Diputaciones Federales.

Los partidos con posibilidades de triunfo son el Partido Revolucionario Institucional, que a pesar de sus derrotas en los recientes comicios locales, puede resurgir ante la decepcionante administración municipal del PAN en Victoria, el pobre respaldo del Gobierno del Estado; así como la falta de cuadros en MORENA.

El posible reagrupamiento de cuadros priistas podría abrir la oportunidad de nuevo a ese instituto político que tuvo su última administración municipal con Oscar Almaraz Smer y los victorenses siguen añorando ese gobierno, que llevó importantes obras a todos los sectores de la ciudad.

Entre los cuadros priístas que se mencionan para la contienda del 6 de junio en el Ayuntamiento son el ex alcalde, ex diputado federal, ex dirigente estatal del PRI y ex precandidato a la gubernatura, Enrique Cárdenas del Avellano.

También se menciona entre los prospectos a la Diputada Federal Plurinominal, Mariana Rodríguez Mier y Terán; al ex diputado local, Carlos Morris Torre; así como al ex alcalde Oscar Almaraz Smer, aunque este se ha mantenido alejado de los reflectores.

Por el PAN, luego de la licencia forzada de Xicoténcatl González Uresti y la llegada de la Diputada Local Pilar Gómez Leal como alcaldesa sustituta, esta se perfila para ir de candidata a la contienda como abanderada del Partido Acción Nacional.

Además de la prima de la presidenta del DIF Tamaulipas, Mariana Gómez Leal, se mencionan también entre los panistas como aspirantes a la alcaldía o diputaciones, al Diputado Local Arturo Soto Alemán, al Diputado Federal Mario Ramos Tamez y a la Secretaria de Obras Públicas Cecilia del Alto López.

En tanto que por MORENA, se perfilan como aspirantes a la alcaldía el candidato perdedor de la pasada contienda municipal Eduardo Gattás Béaz, el Síndico Independiente, Luis Torre Aliyán; así como el tres veces Diputado Local Felipe Garza Narváez, aunque éste oriente sus baterías en busca de la candidatura a Diputado Federal.