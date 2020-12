A días que los partidos políticos den a conocer quiénes serán sus cartas a jugar en el 2021, todo indica que en la capital tamaulipeca el PAN ya tiene definidos sus candidatos para la próxima contienda electoral.

PILAR GOMEZ LEAL, ARTURO SOTO ALEMAN, MARIO RAMOS Y EULALIA JUDITH MARTINEZ se dice que son los que aparecerán en la boleta electoral el próximo año, PILAR y ARTURO son seguros, ambos son panistas de siempre y son leales al proyecto del Gobernador, de los otros dos RAMOS puede tener posibilidades y EULALIA se tienen reservas y la verdad es que estos últimos dos personajes saben más de traiciones que de lealtades, y sino que le pregunten a RENE CASTILLO DE LA CRUZ y GUSTAVO CARDENAS, aunque bueno, la realidad es que las ligas con ellos por diferentes razones continúan, pero como dijera la nana Goya, esa es otra historia.

Con respecto a la elección del próximo año es un hecho que PILAR GOMEZ LEAL contenderá por la Presidencia Municipal, SOTO ALEMAN por la diputación federal, y se dice que MARIO y EULALIA quieren ir por las dos curules locales.

No hay duda que PILAR y SOTO pueden obtener una buena cosecha de votos y ganar la elección pero quien sabe hasta donde sea prudente que RAMOS y MARTINEZ les acompañen, en estos tiempos no se requiere de personajes que vayan colgados de la candidata a la presidencia municipal, se necesita que todos sean garantía de triunfo o por lo menos puedan hacer una contienda digna, que le abonen a la causa, no que le resten, MARIO y EULALIA pueden ser sumas que resten.

De hecho CECILIA DEL ALTO puede ser mejor candidata que EULALIA o MARIO, una está en el Congreso solo porque era la suplente de PILAR GOMEZ y el otro ostenta la diputación federal gracias al PAN, pero ahora que hasta sus excompañeros del MC votaran en su contra es altamente probable que pierda.

En tanto que CECILIA DEL ALTO, Secretaria de Obras Publicas en el Estado, tiene reconocimiento en la Ciudad, es panista de siempre, está haciendo buen trabajo coordinando todas las acciones del gobierno que tengan que ver con la capital tamaulipeca, además el partido en el poder no puede ni debe correr riesgos, quedarse con menos pociones en el Congreso Local no es recomendable.

En fin, la situación es que se dice que el Partido Acción Nacional ya tiene definidos sus cartas a jugar en la próxima contienda electoral, sobre todo en la capital tamaulipeca, donde PILAR GONEZ LEAL y ARTURO SOTO ALEMAN sin la menor duda aparecerán en la boleta electoral.

Es altamente probable que PILAR GOMEZ sea la candidata a la presidencia municipal y ARTURO SOTO ALEMAN a la diputación federal, pero igual puede ser que se mueva el orden de aparición y que el primer panista de Tamaulipas les envié a donde más les necesite.

La coordinación del congreso local no puede descuidarse y el mandatario estatal requerirá de lealtad y esa virtud se da más en familia.

Algo es seguro PILAR GOMEZ aparecerá nuevamente en la boleta electoral el próximo año, será candidata y seguramente ganara la elección, de cualquier manera, de diputada o alcaldesa, se convertirá en Presidenta, bien sea, nuevamente de Ciudad Victoria o del Congreso local.

Si el PAN no quiere arriesgar en la Capital Tamaulipeca PILAR GOMEZ, ARTURO SOTO Y CECILIA DEL ALTO irán por Victoria.