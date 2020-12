Apenas unas horas después del segundo informe de gobierno de

Andrés Manuel López Obrador las rotativas se movieron lentamente

para dar cuenta puntual de lo que tenían que ocultar.

Fue impactante ver las páginas de Negocios de los principales diarios

del país, donde puntual y suficientemente destacadas las palabras

claves fueron: PELIGRA, ARRIESGA, PIERDE, TITUBEANTE,

RIESGO, TARJETAS DE CRÉDITO, DESPLOME, EMPLEO

MIGRANTE.

Para Negocios de Reforma, PELIGRA el empleo de 9 millones, pero

no por efectos de la pandemia sino por la subcontratación, todo

basado en la polémica del “Oustsourcing”, que por cierto está en

discusión todavía y del cual no se pueden adelantar vísperas, pero

que, independientemente del resultado de las negociaciones, la

solución no sería esa sin duda.

Para Finanzas del Sol de México, ARRIESGA es la palabra clave para

referirse a lo mismo, el “Outsourcing”. Celebro y mucho que haya dos

Directores de diario, que sufran con el mismo tema, algo inusitado en

el tema periodístico.

Para la Cartera de El Universal, PIERDE Pemex por la importación

legal, (así en minúsculas) y contrabando. Como si los analistas

financieros no entendieran lo que significa la ley de la oferta y la

demanda, algo que antes defendían a capa y espada.

Para el Dinero de Excélsior la recuperación esta TITUBEANTE,

término en el que coincide con Empresas y Negocios de El

Economista, algo sorprendente considerando que la palabra no forma

parte de léxico común de los negocios.

Para Negocios de Milenio el RIESGO está en vetar el “Outsourcing”,

algo que sin duda preocupa a los comerciantes, pero no a los

industriales.

La Economía de El Financiero, resalta el uso de la las TARJETAS DE

CREDITO durante el buen fin, se incrementó en 67% dicen, no

encuentran en la reactivación ninguna buena señal, salvo consignar

que ese programa de reacción económica surgió en tiempos de Felipe

Calderón.

Economía de La Jornada, resalta e DESPLOME de la inversión del

sector público, aunque en letras pequeñas y con la imagen de un

puente en construcción, reconoce que se incrementó en 4.6 por ciento

en términos reales.

Negocios de La Razón, decide resaltar el EMPLEO MIGRANTE que

logró una vez más, rebasar las cifras históricas del país. Fenómeno

que se da en todos los países que aportan “ciudadanos mano de obra”

en los Estados Unidos, pero que aquí en sus vecinos, representa un

número mucho más importante.

Pocas de estas publicaciones especializadas pusieron en su portada

el tipo de cambio del dólar, esto tal vez se debió a una memoria

flácida, pues en letras muy pequeñas, casi inadvertidas, se leía 19

pesos a la compra, pues ese pequeño número era inferior al de hace

dos años exactamente.

Tampoco para ellos fue relevante el incremento del 2.67% de la Bolsa

Mexicana de Valores, muy por encima de las de otros lares, por

ejemplo el Dow Jones que apenas subió un 0.63%, pero esto se

debe, seguramente, a que el mercado especulativo no es bien visto en

un régimen de izquierda.

Cuando veo a la Izquierda mexicana apoyar a la Derecha de USA y a

la Derecha mexicana apoyando a la Izquierda de USA, me veo

precisado a recomendar a las nueva generación, los Pandemials, a la

invención de un GPS geopolítico que sin duda les servirá de mucho a

los políticos para poder ubicarse correctamente del lado correcto de

sus filiaciones.

Algo si está funcionando en estos días, y es muy sencillo de entender,

la sociedad se ha dado cuenta que puede gastar menos, que puede

ahorrar más y tal parece que a los gobernadores alcistas ya les cayó

el veinte, no fue la 4T la que los instruyó, sino la sociedad al

expresarse en las encuestas sobre la aceptación de sus gobiernos.

De algo si podemos estar seguros todos, no será la tecnología la que

acabe con los medios impresos, sino la pérdida de credibilidad al

plasmar día con día, la falta de criterio, la coincidencia de los términos

y el mal futuro que venden.

Sigue vigente la frase, la Política es PRECEPCION, NO REALIDAD.

