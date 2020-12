ESTADOS UNIDOS.- Viernes 4 de Diciembre del 2020 Siempre se puede conocer más de un ídolo, aunque se hayan visto películas y series anteriores. Ese es el caso de “Selena: The Series” (“Selena: La serie”), una producción de Netflix de dos partes que retrata los orígenes y el ascenso de la difunta reina del tex-mex quizás con más lujo de detalle.

La primera parte abarca la infancia y adolescencia de Selena y sigue su ascenso, de tocar con su familia en bodas y restaurantes hasta sus primeros éxitos en la música tejana y su contrato con una empresa discográfica. La segunda, más sobre su vida como una estrella.

La actriz californiana Christian Serratos, quien interpreta a Selena Quintanilla, dijo que para conseguir el papel decidió prepararse como si ya fuera suyo. Buscó tanta información como pudo, vio videos y contrató a tres entrenadores para perfeccionar su dialecto, su voz y su físico.

“Si empezaba a prepararme para el papel y no me lo daban, al menos me habría divertido investigando sobre Selena”, dijo Serratos en una entrevista con The Associated Press previo al estreno de la serie el viernes. “Y estoy tan feliz de haberlo hecho. Fue divertido, (aunque) fue muy difícil compaginar lo que sentía que eran tres trabajos: era mamá, me inventé que había quedado en el papel de ‘Selena’, aunque todavía no era así, y también estaba trabajando en otra serie, así que estaba lidiando con muchas cosas al mismo tiempo”.

El trabajo duro rindió frutos y Serratos, quien ha actuado en series como “The Walking Dead” y “The Secret Life of the American Teenager” (“La vida secreta de la adolescente americana”), consiguió el papel de Selena, que representa desde su adolescencia hasta su muerte a los 23 años, en 1995.