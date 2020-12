Mañana celebraremos la Noche Buena y se quisiera con el corazón que justo eso fuera para todos los mexicanos, una noche buena, con amor, paz, tranquilidad, lamentablemente no será así para la generalidad, este año el pueblo padeció más de lo acostumbrado.

Se quisiera que al recordar el nacimiento del NIÑO JESUS renaciera la fe, la esperanza, que en unión familiar en todo este México lindo y querido se vivieran momentos de felicidad.

Pero es difícil que eso suceda en cada hogar, el pueblo mexicano tiene pocas razones para estar feliz, las vicisitudes son muchas pues este año nos atacó un enemigo desconocido, el COVID-19, y es fecha que aún no podemos vencerle, la pandemia ha dejado en muchos hogares vacíos.

Aparte de los estragos ocasionados por el COVID-19 los mexicanos también son fuertemente golpeados por la crisis económica, el desempleo y la violencia. Hoy México es un pueblo que llora, sufre, que su alma no tiene sosiego y tristemente mañana mucha gente no tendrán una buena Noche Buena.

Las peticiones al NAZARENO mañana no serán las mismas de otros tiempos, ahora se tendrán muchas variantes, pero seguramente por lo que se implorara primero es por la salud, que acabe pronto la pesadilla, que el virus se contenga.

Ya no se esperara el regalo material, se pedirá el mejor y más difícil de todos, que se fortalezca el espíritu para soportar el no tener tranquilidad.

La mayoría de los mexicanos pedirán al NIÑO JESUS un mejor mañana para sus hijos, sobre todo, un mañana con mejores oportunidades, con salud, sin violencia, que pronto verdaderamente reine la paz y armonía en todos los hogares de este bello país.

Quizá también deberíamos pedir buenos políticos, pero eso sí sería más difícil, más que un deseo sería un verdadero milagro, porque la mayoría tiene sus asegunes y se les ve más la ansiedad de vestirse de poder, fama y fortuna que mejorar las condiciones de esta bella patria y su gente.

Por lo tanto, mejor seamos más realistas y los que tenemos la oportunidad de disfrutar una cena en compañía de la familia debemos agradecer a DIOS las bondades porque es un hecho que esta Noche Buena en muchos hogares se tendrán sillas vacías a causa de la pandemia, en otros no habrá ni siquiera una mesa puesta o motivo para sonreír.

Se quisiera que mañana todo fuera felicidad, espantar el pensamiento al imaginar a muchas madres en silencio pedir por el regreso del hijo, llorar por el que perdieron, que en la mente de muchos niños no cruce la estela de rencor por el padre que no podrán abrazar, lo mismo para las mujeres que recordaran al esposo, los hogares ensombrecidos por la pobreza, el odio y la desesperación, pero tristemente no todo se hará realidad.

En fin, la situación es que en unas horas será Noche Buena, no permitamos que la pandemia nos robe lo que nos queda, el deseó de que la paz y la tranquilidad se albergue en el alma de cada mexicano, que salgamos abantes de las adversidades, que tengamos fe en que se tendrá un mejor mañana donde se tengan muchas Noches Buenas y noches buenas.

