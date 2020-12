La recién nombrada Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, como

que de lejos reúne el perfil adecuado para el cargo al que la invitó el presidente

Andrés Manuel López Obrador en sustitución de Graciela Márquez, la que para

el INEGI.

Pero, pero, pero, ya de cerca nos percatamos de que la Tía Tatiana, que le

coordinó la campaña presidencial al hoy mandatario nacional, estudió la

licenciatura en Lengua Inglesa en el Tecnológico de Monterrey y tiene una

maestría en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Nuevo

León, pero como economista no tiene ningún título.

Entre otras cosas la señora Tatiana, hija de Manuel Clouthier, ha sido

traductora de programas en administración avanzada y socia de la compañía de

traducciones Expresa. Es miembro de la Women´s Democracy Network, de un

grupo de promoción de la Cultura de la Legalidad, y de Red Cívica, A.C.;

también fue colaboradora de Reporte Indigo, columnista de El Porvenir y El

Financiero, autora de cinco libros y ha sido ponente en foros con los temas de

Derechos Humanos, Ciudadanía y Democracia, tanto a nivel nacional como

internacional.

Clouthier Carrillo ha formado parte de grupos ciudadanos como la Alianza de

Organizaciones Ciudadanas, Red Cívica, Opción Ciudadana, Grupo San Angel

y Evolución Mexicana. También fue organizadora de la marcha mundial de

mujeres 2000, capítulo Nuevo León. Militó en el PAN al que renunció en el

2005.

En el 2003 fue elegida diputada federal plurinominal por su partido para la 59

Legislatura en la que se desempeñó como integrante de las Comisiones de

Comunicaciones, de Vivienda, de la Comisión Especial para la Reforma del

Estado, así como secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios

Educativos.

Tras la elección en el 2005 de Manuel Espino como dirigente nacional del

PAN, ella renunció acusando a su partido de ir en dirección contraria de los

valores que lo fundaron, dando con ello fin a su militancia de 15 años.

Los estudios que tiene Tatiana sobre la Lengua Inglesa, es indudable que le

han servido y le van a seguir sirviendo, pero para desempeñar exitosamente el

puesto de Secretaria de Economía en México, la persona debe saber un poco

más de todo lo que se relaciona con la Economía del país. La materia es difícil,

ni que decir, fue el gran problema de López Obrador cuando estudió en la

UNAM, la que nos aseguran que reprobó en varias ocasiones.

La Maestría en Administración Pública se acerca a la función del titular de la

Secretaría de Economía, pero desde nuestro muy personal punto de vista no

lo suficiente, ya que esta Maestría te proporciona los conocimientos avanzados

y especializados sobre la estructura, el funcionamiento y los procesos del sector

público, a fin de formular propuestas modernas e innovadoras que privilegien la

eficiencia, la eficacia, la productividad y la calidad del funcionamiento de las

entidades gubernamentales.

Con ésta maestría analizarás a fondo la administración pública mexicana,

pudiendo afrontar de manera excepcional los retos que le corresponden al

Estado, así como diseñar políticas efectivas para cumplir con las crecientes

demandas del país.

No voy a negar que la recién bautizada Tía Tatis tiene sus cualidades y

virtudes, como lo vimos a lo largo de la campaña presidencial de López

Obrador, en la que sin lugar a dudas hizo un magnífico trabajo. Lo que no me

explico es el porque después de andar muy entusiasmada con la

gubernatura del estado de Nuevo León, de pronto sacó su veinte y dijo que

siempre no.

Ahora vamos a ver que papel hace como Secretaria de Economía, porque en lo

personal creo que el gobierno mexicano debe dejar atrás a los “todólogos”

y ubicar en las diferentes dependencias a personal altamente calificado como lo

hace el gobierno de Estados Unidos y es la primera potencia del mundo. Ya no

es el tiempo de los cuates y queridos compadres, porque de seguir haciéndolo

la competitividad de México, lo mismo que desarrollo y crecimiento, será más

lento.

Quiero ver que la Tía Tatiana en su nuevo reto como Secretaria de

Economía del gobierno del Presidente López Obrador, logre lo que no pudo

hacer el otrora Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso (Poncho) Romo :

unir a todos los empresarios del país. Romo fracasó en su intento de convencer

al mandatario para trabajar de la mano con el sector empresarial por el bien del

país, por eso renunció.

Por lo que estoy viendo López Obrador va con todo en contra del

expresidente y antecesor en lujoso Palacio de Gobierno, Enrique Peña Nieto.

No sé que le pasa al tabasqueño-macuspano, será que ya esta viendo

que su poder –como señor todopoderoso– tiene sus días contados en éste

mundo y anda apretando tuercas en donde cree que hay que hacerlo, para

según él, sacar el barco del atascadero. Por lo pronto AMLO ya la perdió con

el próximo nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden y las metidas de

pata en política, aquí y en China, no se perdonan.

Estoy totalmente de acuerdo con la senadora Lilly Téllez con su propuesta

de entregar la Medalla Belisario Domínguez al periodista Carlos Loret de Mola,

por sus denuncias sobre la corrupción del gobierno de la llamada Cuarta

Transformación (4T).

