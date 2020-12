Inglaterra, 14 de Diciembre 2020. Gérard Houllier, entrenador de Liverpool, Olympique de Lyon, PSG y la selección francesa, ha fallecido este lunes a los 73 años de edad, tres semanas después de ser sometido a una nueva operación en la aorta en un hospital parisino. Este problema de salud venía de muy lejos. Houllier sufrió hace 19 años una disección de esa arteria justo antes de un partido del Liverpool.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.

The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.

Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E

