MORELIA, MICHOACÁN, 14 DE DIC. DE 2020.- El movimiento mirelista y el senador Cristóbal Arias Solís acordaron este día unir fuerzas para apoyar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el movimiento de la 4T en el país y particularmente en Michoacán.

En rueda de prensa conjunta ofrecida en esta capital, Jatziri Mireles, hija del fallecido José Manuel Mireles y presidenta de la Fundación Mireles; Cristóbal Álvarez, presidente del Movimiento Mireles, y el senador Cristóbal Arias dieron a conocer la suma de fuerzas ante los medios de comunicación.

El pronunciamiento de unidad entre mirelistas y el movimiento de unidad, conciliación y esperanza que encabeza el senador por Michoacán fue atestiguado por el exsubsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien fungió como puente para esta alianza.

Cristóbal Álvarez expresó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador y al movimiento de la 4T, así como a quien encabece las encuestas para la candidatura a gobernador de Michoacán, que incorpore los ideales del Dr. José Manuel Mireles. Ante la alianza PRI-PAN-PRD, advirtió, debemos estar más unidos que nunca.

Jatziri Mireles, por su parte, expresó que Michoacán cuenta con riquezas naturales y un gran potencial para salir adelante y por el cual hay que trabajar, “que no nos conozcan por estar en guerra. Que nos conozcan por sacar adelante todas las cosas hermosas del estado”.

Ricardo Peralta, presidente de la organización nacional Alianza Patriótica por la 4T, señaló que esta unión de fuerzas es un reconocimiento de méritos y de años de trabajo tanto del movimiento mirelista como del senador Cristóbal Arias, “es un reconocimiento de amor por esta tierra”.

Resaltó que hoy se suman los méritos que reúne Arias Solís y los méritos de la obra del Dr. Mireles en beneficio de Michoacán y es también, añadió el exfuncionario federal, una invitación para que vean en Cristóbal Arias un proyecto que puede cambiar la vida de los michoacanos.

Por su parte, Cristóbal Arias refirió que de no haber sido por hombres valientes como José Manuel Mireles el sufrimiento de los michoacanos se hubiera prolongado y celebró este encuentro “en el que coincidimos en objetivos comunes que nos permiten estar aquí hoy, gracias a un amigo en común (Ricardo Peralta), para enfrentar desafíos del presente y del futuro de Michoacán”.

Vamos en este movimiento a caminar juntos para ganar los instrumentos legales del Poder Público para ponerlos al servicio de la gente y de la 4T, añadió el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

A pregunta expresa, Arias Solís confió que la encuesta para decidir al coordinador 4T en Michoacán y eventual candidato de Morena a la gubernatura lo favorecerá.

También confió que Morena ganará la gubernatura independientemente de la alianza PRI-PAN-PRD, toda vez que ésta es resultado de acuerdos cupulares y no de consultas a las militancias, por lo que no significa una suma automática de votos, prueba de ello –expuso- es la elección de 2018, durante la cual muchos perredistas votaron por Morena, ya que no votarían por el PAN o el PRI.