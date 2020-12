Ciudad de México, México, 09 de Diciembre 2020. El ex funcionario público y ex candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de esta capital, Mikel Arriola, será el nuevo presidente ejecutivo de la LigaMx de futbol, se anunció hoy.

Arriola ocupará el cargo a partir del próximo 1 de enero de 2021.

Tras la asamblea de la Liga Mx realizada el pasado lunes, se acordó además que el aún dirigente Enrique Bonilla continuará colaborando con el organismo para «ayudar en materia de internacionalización».

En conferencia de prensa, el ex candidato priísta en 2018 mencionó: «He sido deportista toda mi vida y sé lo que piensa el deportista como tal, he podido representar a mi país en siete campeonatos del mundo, conozco los principales temas de interés de la Liga Mx, por ello estoy muy contento de iniciar esta nueva etapa, poniendo énfasis en objetivos muy certeros.

«Mi propósito es que garanticemos el buen funcionamiento de la liga, que el futbol sea perfectamente transparente en su operación, incrementar las fuentes de ingreso de los clubes, y promover las mejores prácticas».

Se ha desempeñado como gerente en cumplimiento normativo de Banrural, jefe de la Unidad de Legislación Tributaria de la Secretaría de Hacienda, director del Instituto Mexicano del Seguro Social y titular de la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios.