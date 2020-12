ESTADOS UNIDOS.- Martes 1 de Diciembre del 2020 La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, compartió fotos y video de como quedaron los arreglos por la navidad en la Casa Blanca.

Melania es la que se encarga de organizar y poner el tema en la Navidad en la Casa Blanca y este año lo llamó “America the Beautiful” (América la hermosa).

En su mensaje Melania Trump agregó que el tema de este año es para pagar tributo a la grandeza de la nación a la cual con honor llaman hogar.

During this special time of the year, I am delighted to share “America the Beautiful” and pay tribute to the majesty of our great Nation. Together, we celebrate this land we are all proud to call home. #WHChristmas pic.twitter.com/fdZmB3rdXL

— Melania Trump (@FLOTUS) November 30, 2020