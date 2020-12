México, 16 de Diciembre 2020. El plantel de Chivas tendrá otra reincorporación a sus filas con el regreso del zurdo Alejandro Mayorga, reciente subcampeón con Pumas de la UNAM. La razón se dio debido a que no hubo acuerdo entre Chivas y el club universitario en la negociación para renovar el préstamo.

Según una fuente, Chivas elevó el costo del préstamo en función de que Pumas no puede pagar el costo total de la carta del jugador, situación que no fue del agrado de la directiva universitaria, quienes no esperaban dicho incremento. Ante esto, las negociaciones se cerraron y no hubo acuerdo.

De esta forma, todos pierden. La intención de Chivas era mantener a su activo en juego y obteniendo una utilidad, aunque fuera mínima. Pumas quería retener al zurdo de Hermosillo al ser pieza clave de su plantilla y el jugador no quería regresar a Chivas.

Ahora, Mayorga competirá con Miguel Ponce para ganarse el puesto de lateral. Con esto, lo más probable es que Cristhian Calderón pase a ser competidor de Uriel Antuna y Jesús Ángulo como volante, y no como lateral.