Una piedra en el zapato causa molestia al PAN en Matamoros, sus

candidatos no levantan en las encuestas y las fortalezas de sus

aspirantes nadie las conoce, sin embargo sus debilidades si, algunas

imposibles de superar, pues cuando la pareja sentimental se convierte

en fardo, difícilmente se pueden tomar las medidas pertinentes y

adecuadas.

Al electorado no le gusta la superioridad con la que se desenvuelven

algunos, la antipatía natural los aleja de la base suficiente como para

poder aspirar, claro que no es culpa de ellos, sino de la educación que

recibieron, pero en lugar de ocultar sus fallas, tal parece que gozan

mostrándolas en cada aparición pública.

Lo mismo sucede en el PRI, sus verdaderos operadores, que hoy

trabajan para el PAN, no ven con buenos ojos el próximo proceso

electoral, por la simple y sencilla razón de que han sido contratados a

destajo, sin ninguna seguridad en su futuro laboral.

A unos días de que se dé a conocer la decisión de con quien acudirán

al llamado electoral, ambos partidos padecen del letargo absoluto que

sin duda alejará cada día mas, la posibilidad de lograr la transición

política que anhelan, a pesar de tener a la vista 3 elecciones,

Presidente Municipal, Diputado Federal y Diputado Local, no tienen

con los dedos de una mano, suficientes elementos que garanticen

algún triunfo electoral.

El trabajo político se vio mínimo bajo las siglas, la cercanía con la

gente no la buscaron, estuvieron a la espera de la indicación superior

y en el ánimo popular, no llenaron una cafetería a la hora de almorzar.

Oportunidades tuvieron muchas, el fracaso electoral del 2018 debió

servirles de acicate para proyectar nuevas caras, pero no, ambos

partidos se conformaron con las ya muy conocidas y perdedoras

fichas, y por ende, en el pecado llevarán la penitencia.

En el 2019 se quedaron pasmados, el PRI perdió el bastión obrero a

pesar de que la operación política del PAN fue tan notoria que

encandiló inclusive a quienes menos se pensaba, en el 2020 se

confundieron, operaron juntos, pero solo para estorbar, no para

conducir las acciones de gobierno hacia los beneficios populares,

anticiparon una alianza que no se dio y ahora no saben qué hacer, si

continuar o colocarse la soga al cuello.

El movimiento obrero fue el parteaguas, sí, pero la pandemia era la

oportunidad y no supieron que hacer, prefirieron dejarse llevar por la

corriente y no observaron el entorno que la población ha visto día a

día.

Matamoros cambió mucho en los últimos dos años, de esto dan

cuanta quienes aquí viven y quienes nos vistan regularmente, el

orden y la atención de quienes hoy representan políticamente al

municipio les dará no solo la oportunidad de reelegirse, sino también la

de mejorar la relación entre gobernantes y gobernados.

Lo que aquí se respira es mejor administración, mayor atención

ciudadana y eso no se logra de la noche a la mañana, pues si el

hartazgo hizo que del PAN se fueran los votos al PRI para después

terminar en MORENA y su coalición, no dude usted que ahora que se

tenga la oportunidad el electorado refrende el compromiso, por lo que

ve, por lo que siente y por lo que ha recibido.

El Presidente Municipal de Matamoros, tuvo la visión de aprovechar

todos los proyectos ya encaminados, algo que no había sucedido

antes, pues se partía de cero y se dejaba de dar mantenimiento a las

obras de los antecesores, eso toda la ciudadanía lo ve diariamente.

La Diputada Federal, tuvo el acierto de saber entender que sus

antecesores se olvidaban de su distrito, por ello hizo el compromiso de

mantenerse cerca de los electores desde el primer minuto de su

encomienda, eso, lo único que acarrea es confianza y se demostrará

en el próximo proceso electoral.

A pesar de las dificultades internas, que son producto natural de la

falta de experiencia política de los líderes partidistas, no se ve en el

panorama político actual en Matamoros otras cartas que las ya

jugadas, de las encuestas dependerá todo, así que no se ven

personajes que pudieran hacerle sombra a quienes han sabido cumplir

con la encomienda.

De nada servirán las acciones punitivas de la oposición perdida,

quienes encabezan la política aquí en este rincón de Tamaulipas,

saben lo que es la urbanidad política y lo que les conviene a corto y a

largo plazo, pero además saben lo que incomodan en la capital de

Tamaulipas esos dos nombres en la boleta electoral: MARIO LOPEZ Y

ADRIANA LOZANO.

Jorge Alberto Pérez González

www.optimusinformativo.com

optimusinformativo@gmail.com