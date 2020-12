MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, 12 DE DIC. DE 2020.- En conferencia de prensa, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, anunció que, tras un ejercicio abierto y transparente, la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, resultó ganadora de la encuesta en el estado de Baja California, por lo que desde ahora será la coordinadora estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación en dicha entidad.

De esta manera, Marina del Pilar tendrá la responsabilidad de organizar la estructura de defensa y promoción del voto de Morena en Baja California, con miras al proceso electoral de 2021.

“Nos da mucho gusto que sea una mujer joven e inteligente, que está firmemente comprometida con la Cuarta Transformación y quien ha demostrado ser buena legisladora y ha tenido un muy buen gobierno en Mexicali ”, señaló Delgado.

El dirigente nacional estuvo acompañado por la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández; por Rogelio Valdespino e Ivonne Cisneros, integrantes de la Comisión Nacional de Encuestas; Esther Gómez, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones del partido; el alcalde de Tijuana, Arturo García Cruz; el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles; Adriana Buenrostro, representante del senador Gerardo Novelo; Ricardo Velázquez, delegado del Comité Ejecutivo Nacional en el estado de Baja California; y la senadora Alejandra León.

Por su parte, Marina del Pilar celebró que Morena sea un partido que le abre la puerta a las mujeres con espacios para representar dignamente al género femenino en la política mexicana.

Asimismo, se comprometió a consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación de la mano de los bajacalifornianos, así como de la militancia y de los simpatizantes de Morena. “Vamos a trabajar en unidad, vamos a trabajar con mucho entusiasmo, me comprometo a cumplir con la consolidación de este gran proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con los principios de no mentir, no robar, no traicionar”, aseguró.

Por último, Mario Delgado mencionó que Baja California es muy importante para el proyecto de Morena, pues es el primer estado que va a una renovación y es primordial ratificar la confianza y buena aceptación de la gente hacia el partido y el presidente de la República.