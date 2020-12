Cdmx, México, 02 de Diciembre 2020. Marco Fabián ha evolucionado, así lo considera el mediocampista de Bravos de Juárez, quien aseguró que las críticas o ser señalado por su rebeldía en el pasado no le importan, pues a punto de entrar al 2021, se conoce mejor que nunca.

Marco Fabian ex de las Chivas y del Cruz Azul, recalcó que su andar por el fútbol mexicano e internacional, le ha permitido encontrarse con su mejor versión de persona en FC Juárez.

«Estoy agradecido después de todo lo que pasado y hoy disfruto el día a día, obviamente lo disfruto con responsabilidad, pero es muy diferente, hoy tengo en mi cabeza una forma de pensar diferente a la de hace muchos años y el que la gente me vea como el rebelde, son estigmas que se quedan, pero a mí no me va ni me viene, al final yo sé quién soy y la gente se ha dado cuenta».

Fabián reconoció que ante la posibilidad de que Chivas y Cruz Azul lleguen a la final, si él tuviera que decidir, el ‘Rebaño Sagrado’ se llevaría el título, pero cree que Cruz Azul se lo merece por cómo ha trabajado en los últimos tiempos.

«Me encantaría que hubiera dos campeones y que fueran los dos, pero sé que no se puede, no sé, Chivas, a lo mejor te estoy hablando un poquito con el corazón. A lo mejor Cruz Azul lo merece y también con el corazón, porque también lo llevo dentro. Cruz Azul lo merece no sólo por todos los años que no ha sido campeón sino porque ha trabajado excelente los dos últimos torneos» finalizo.