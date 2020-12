Quien iba a pensar que la quema de pastizales en la carretera federal Victoria-Monterrey, en Tamaulipas, (Municipio de Padilla) llegara a ser la punta de la madeja para esclarecer las causas del mega apagón que el lunes dejó por casi dos horas sin energía eléctrica a 10.3 millones de habitantes en más de 10 o 20

estados del país, temiéndose que nada fue circunstancial, sino un serio atentado en el que hubo mano negra.

Así lo creo porque la Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que

es apócrifo un oficio que la tarde del martes 29 presentó la CFE, como prueba

del supuesto incendio en Padilla, el que supuestamente generó el apagón.

El oficio que mostraron funcionarios de la paraestatal es falso, porque la firma

que calza el documento no corresponde a la del Coordinador de Protección

Civil, Emmanuel González Márquez, además de no contar con sellos y que el

número del folio no es real, argumentaron en la Administración Estatal.

Y es que la CFE expuso que un incendio, originado en unos pastizales de por lo

menos 30 hectáreas en el municipio de Padilla, había sido el causante de la

falla eléctrica el pasado lunes.

Por cierto la misma dependencia del Gobierno de la República se deslindó de la

falla que ocasionó la suspensión de energía y que dejó sin luz a millones de

usuarios. Por el contrario la CFE adujo que fue parte de la solución, para

reanudar el servicio lo más pronto posible.

En una conferencia de prensa virtual, un funcionario de la CFE, expuso que el

incendio que se registró en el pastizal, fue lo que provocó el apagón del pasado

lunes. Dijo que del incendio en el municipio de Padilla se dio parte a la

Coordinación de Protección Civil, el que pudo originarse debido a las

condiciones climatológicas que ocasionaron fuertes vientos, que dieron origen a

que el fuego se extendiera y de cierta forma afectaran dos líneas que salieron

de servicio.

Los diputados del PAN en la Cámara de Diputados exigieron al Gobierno

Federal abrir la compra y aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a los

estados para atender eficientemente a la población y terminar con el uso

electorero que se le quiere dar de cara a las elecciones de junio del 2021.

La diputada Isabel Guerra a través del PAN aseguró que no se vale querer

cambiar vacunas por votos, intentar una centralización ineficiente para hacer

aparecer al gobierno y su partido como los salvadores de la pandemia.

“Bastante fracaso ha significado la atención a los contagios como para querer

ahora también echar a perder las soluciones”, remarcó la legisladora de color

azul.

“Nos preocupa la situación en clínicas y hospitales del estado. La delegada del

IMSS en Nuevo León, Karla López, reportó que las camas ocupadas en la

entidad están al 70% de su capacidad”, consideró la legisladora panista de la

entidad,

Isabel Guerra comentó que el gobierno federal decidió centralizar la compra y

distribución de las vacunas y de ultimo momento dijo que habrá apertura.

Volvieron a exigir loa gobernadores federalistas al presidente Andrés Manuel

López Obrador que transparente el Plan Integral de Vacunación, pues la

pandemia no se ha controlado.

Por cierto a través de su cuenta en twitter los mandatarios estatales volvieron a

exigir que antes de que finalice el año, es necesario hacer un recuento de los

pendientes más importantes en la agenda nacional.

Tras confirmar ayer la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) la

incorporación de la otrora priísta Yahleel Abdala a la fracción parlamentaria del

PAN, el dirigente estatal del PRI, Edgar Melhem Salinas dijo a través de su

Twitter personal que al ser ahora 23 los diputados del partido el Acción

Nacional viola la Constitución, ya que no pueden ser más de 22.

Por cierto la secretaria general del partido, Mayra Ojeda, luego de que Yahleel

Abdala presentó su renuncia, le pidió que sea coherente y que también

renuncie a la diputación que ocupó por la vía plurinominal.

Agregó que el PRI cuenta con excelentes cuadros, muy bien preparados y

sobre todo leales, por ende, no hay cabida para traidores y chapulines que solo

ven por su propio beneficio. Se tenia que decir y en suerte le tocó a Maira

decirlo, lo que hace creer que en la praxis política es más pieza.

Al responder a las criticas hechas por el presidente López Obrador al frente

opositor, que formaron PAN, PRI y PRD, para las próximas elecciones, el

dirigente nacional de los azules, Marko Cortés, dijo que en realidad lo que no

quiere el mandatario nacional es que se auditen los programas sociales y que

se evidencie como esta malgastando los recursos de la gente.

La Maestría de Dirección Empresarial que imparte la Facultad de Comercio y

Administración Victoria (FCAV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

(UAT), se consolidó este año en el Programa Nacional de Posgrado de

Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

A través de sus redes sociales, el plantel del Campus Victoria de la UAT

informó del logro académico y reafirmó con ello su compromiso de continuar

trabajando en la calidad de sus programas educativos.

Cabe destacar que la Maestría en Dirección Empresarial es un programa

multidisciplinario, que promueve la formación de profesionales con los más

altos estándares de calidad en la dirección de empresas. Cuenta con énfasis

en : Administración Estratégica, Finanzas, Mercadotecnia, Recursos Humanos,

Sistemas y Negocios Electrónicos.

La Maestría es un programa escolarizado, con dedicación de tiemplo completo,

que favorece el desarrollo de habilidades y conocimientos gerenciales basados

en la responsabilidad social y ética.

