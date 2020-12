EDGAR MELHEM SALINAS, del PRI; LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, del PAN y ENRIQUE TORRES MENDOZA, de Morena, vivirán a partir de hoy los seis meses más intensos de sus vidas.

La búsqueda simultánea de 43 candidatos a presidentes municipales, 57 síndicos, 269 regidores de mayoría relativa y 136 de representación proporcional; 22 diputados locales de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, así como 9 candidatos a diputados federales con sus respectivos suplentes –respetando rigurosamente la Equidad de Género–, les hará perder el sueño.

Les toca buscar, nada más de entrada, a 3 mil 260 de sus mejores cuadros para postularlos a presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados locales y diputados federales.

Será, para decirlo de manera coloquial, una “jornada de locos”.

Y arranca hoy.

Mañana sábado inician las precampañas y concluyen el domingo 31 de enero.

Al término de esa fase, las dirigencias partidistas tendrán una idea clara sobre quiénes de sus aspirantes responden al imperativo de una victoria electoral.

A fe nuestra, PAN y PRI aventajan en el proceso de detección de sus mejores cuadros; incluso, Acción Nacional muestra un avance superior al 85 por ciento en la visualización de sus candidatos potenciales.

PRI, igual, aunque es más probable que el tricolor realice cambios en el trayecto hacia registro, pues en Acción Nacional las [pre] candidaturas vienen “puliéndose” desde que los Vientos del Cambio soplan desde la torre del Tercer Piso del 15 Hidalgo.

El proceso de Morena será distinto.

Basado en Encuestas que buscan preguntar a la gente “quién quiere que sea su candidato”, Morena realizará sondeos de opinión rumbo al 2021.

Pero, nos advierten: la consulta incluye el historial del candidato, trayectoria, experiencia, conocimientos, honorabilidad y transparencia, para evitar la infiltración de charlatanes y advenedizos en sus procesos de selección.

INE ‘PACIFICA’ PRECAMPAÑAS

Por cierto, el retiro de la violenta propaganda política de Morena contra la coalición PAN-PRI-PRD, ordenado la víspera por el INE, sienta un saludable precedente frente a los comicios de junio, pues aunque previsiblemente la pandemia inhibirá la participación ciudadana en las campañas, no estamos exentos de que la elección concurrente agite las pasiones sociales.

Y en este sentido, la suspensión del sangriento mensaje político de Morena y el acuerdo del INE para prohibir el activismo político del Presidente LÓPEZ OBRADOR desde sus conferencias mañaneras, silencian los inquietantes tambores de guerra que ya alteraban el ambiente pre electoral.

A LA CABEZA EN EL PAN

En el Partido Acción Nacional, es evidente la notoria ventaja del Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, GERARDO PEÑA FLORES, aunque No-Se-Descarta que la propia Alcaldesa Dra. MAKI ESTHER ORTÍZ DOMÍNGUEZ y el Presidente del Patronato DIF-Reynosa, CARLOS PEÑA ORTÍZ, participen dentro de las fórmulas de candidatos a la elección concurrente del 2021.

La Alcaldesa de Reynosa, por cierto, alcanzó un notorio lugar dentro de la Encuesta de Massive Caller como potencial generadora de votos, al igual que el alcalde jaibo JESÚS ‘Chucho’ NADER.

Por supuesto, el Gerente General de la Comisión Municipal de agua Potable y Alcantarillado, JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, cuyas notorias alianzas locales han fortalecido su proyecto y su posibilidad de llegar y salir victoriosamente del reto electoral del 2021, está colocado en sitio preferencial rumbo a los comicios que vienen.

Y quizá participen por su reelección los diputados ALBERTO LARA BAZALDÚA y FRANCISCO GARZA DE COSS, aunque la diputada JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ podría integrarse al sector Gobierno una vez que concluya su segundo periodo como diputada local.

En Reynosa, igualmente, están dos diputaciones federales en juego, las que corresponden a los distritos 2º y 9º, las cuales tendrán que asignarse a mujer y varón, para abrir espacio a la Equidad de Género.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN LA ENCUESTA DE MORENA?

La lista de [pre] candidatos de Morena a la Alcaldía de Reynosa la encabeza el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, no solo por ser, junto con su compañero de legislatura ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, el político más cercano al presidente nacional de Morena MARIO DELGADO CARRILLO, sino por su experiencia política, su trayectoria social, su arraigo y vínculo con los sectores productivos de la ciudad y su evidente vocación de servicio, lo cual lo convierte en un excelente prospecto a Administrar los destinos de la ciudad.

ZERTUCHE ZUANI tiene, además, la posibilidad de inscribirse por protocolo partidista como candidato a la reelección como diputado federal por el IX distrito electoral.

Otros que seguramente solicitarán registro como aspirantes a candidatos, son el diputado local RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ; el ex diputado federal HUMBERTO PRIETO HERRERA; el activista social MARCELO OLÁN MENDOZA; el ideólogo JOAQUÍN OLEA; JUAN FABILA y muy probablemente el ex presidente de la Cámara de Comercio, CAMILO MARTÍNEZ, quienes realizan sensible trabajo de posicionamiento en colonias y comunidades rurales.

Morena está en vísperas de que su dirigencia nacional nomine al Delegado estatal que vendrá a organizar los cuadros y conducir los trabajos hacia la selección interna.

BENITO SÁENZ, POR EL PRI, EN REYNOSA

Aunque en el PRI 2021 no parece despertar mayor efervescencia, se da por hecho que el candidato a la Alcaldía será BENITO SÁENZ BARELLA, del Equipo político del ex alcalde OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ, cuya esposa, la ex diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX podría ser una excelente candidata a la Cámara de diputados, sin embargo tenemos entendido que la distinguida dama no tiene intención de participar en la próxima elección.

OLGA GARZA, dirigente local del PRI, podría ir por su reelección a la Cámara de diputados, al igual que DULCE NAVA por una diputación, sin descartar al ex tesorero municipal, RAUL JIMÉNEZ CÁRDENAS, también del Grupo Político del ex alcalde OSCAR LUEBBERT, uno de los muy pocos sobrevivientes del tsunami azul.