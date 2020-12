Estados Unidos, 02 de Diciembre 2020. LeBron no se irá a ningún lado. Los Lakers y James acordaron una extensión de contrato de 2 años y por el valor máximo de 85 millones, según reportó Shams Charania de The Athletic.

James terminaba su contrato al finalizar la próxima temporada, pero ahora estará tres temporadas más vestido de oro y púrpura, hasta el final de la campaña 22/23.

LeBron llegó a los Lakers en 2018 tras su segunda etapa en Cleveland. Firmó por 4 años y, con su nuevo contrato, superaría los $429 millones en su carrera al cobrar $36,879,761 la próxima temporada, $41,180,544 para la 21/22 y $44,474,988 en la 22/23.

Al finalizar el contrato, LeBron tendrá 39 años y abre la puerta a uno de los rumores que se tiene desde hace tiempo: que quiere jugar con su hijo Bronny, que en 2023 estaría saliendo de la preparatoria y si la NBA cambia la regla del one and done, podría presentar la opción de que padre e hijo jueguen en un mismo equipo de la NBA.