El mes de diciembre, que estamos iniciando, siempre ha sido propicio para hacer un recuento de

lo bueno y de lo no tan bueno que nos dejó el mes que estamos por concluir y que en esta ocasión fue

precedido por una pandemia, pandemia que no fue privativa de nuestra nación, sino que afectó a toda la

humanidad.

Aquí en nuestro México, la hemos vivido nueve meses muy atípicos, que dieron pie para que

Manuel López dijera que la pandemia le había “caído como anillo al dedo”, sin que nos explicara cual fue el

significado para él; pero haciendo mía esa frase, a mi si “me cayó como anillo al dedo” pero yo si voy a

explicar por qué lo digo:

Desde que inició la pandemia, los juzgados se cerraron, al igual que las escuelas y todos los

negocios salvo los de primera necesidad y a los abogados y maestros así como a todos aquellos que pudieran

trabajar desde sus casas vía digital pues nos vimos obligados a aprender en una semana sobre todo aquellos

que no estábamos familiarizados con ésta nueva herramienta y por lo que a mi toca, que estaba impedido a

trasladarme tanto a los juzgados como a la escuela, debido a que desde octubre del año pasado mi salud no

fue buena y llegue incluso a no querer hacer nada, ni siquiera a hablar y dejé de escribir mis colaboraciones

porque no tenía humor para nada, con decirle que no contestaba el celular ni leía ni mis correos ni los

mensajes de watssap y no fue sino hasta finales de abril cuando nuestro Director Editorial Terrazas me envió

un mensaje solicitando le enviara una colaboración y al mismo tiempo de la Escuela Libre de Derecho, me

hablaron para preguntarme por mi salud y para ofrecerme clases para uno de los grupos, a lo que acepté y

como pareciera hecho adrede, me llegó una notificación de uno de los juzgados familiares, mediante la que

me instaban a que tramitara mi firma electrónica en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que para

poder acceder a mis expedientes debería ser ahora mediante la firma electrónica y todo sería en línea, por lo

que a partir de ahí me despabilé y empecé a laborar en lo que me gusta que es la docencia y la abogacía, y

todo sin salir de casa gracias a que nos obligó la pandemia a quedarnos en casa, por ello a mi si “me cayó

como anillo al dedo”

Pero por otra parte y si analizamos lo negativo del 2020, pues tenemos que hacer un recuento de

que en los nueve meses que llevamos de pandemia, pues ya tenemos más de cien mil familias según lo

consideran las cifras oficiales, que lloran a sus padres, hijos o hermanos y sin contar que en algunas de esas

familias enlutadas son en algunas ocasiones dos o hasta más fallecidos a causa de esta plaga, que bien se

pudo amainar con una mejor política de salud, aunado a esto nos encontramos con hospitales saturados de

personas contagiadas y sin el medicamento que se requiere, ni los cuidados que son muy diferentes en los

hospitales públicos que ahí van la gran mayoría de la población, que los hospitales privados ya que en los

primeros el trato es muy diferente y como dijimos la escases de medicamento y mala atención, trae como

consecuencia que las defunciones se multipliquen a diferencia de los privados que la atención y el stock de

medicamentos son óptimos y como consecuencia la mortalidad es menor.

Por el lado de la economía también ha afectado a la mayoría de los mexicanos, tanto a los

empleados manuales como a los dueños de las pequeñas y medianas empresas, ya que al verse obligados a

cerrar, no tienen ingresos y por el contrario si están obligados a pagar sueldos aunque sea medio sueldo,

pero los impuestos y demás gastos como renta y servicios no se los perdonan, ni el SAT, ni los dueños de los

locales que requieren su renta, ni la telefonía que tienen contratada, ni la CFE ni los bancos y demás

prestadores de servicios, lo que los obliga en muchos casos a despedir a sus empleados y cerrar

definitivamente, lo que trae consigo otro problema mayúsculo que consiste en el desempleo y éste a su vez

al ver que sus familiar no personan los alimentos, se ven obligados a delinquir.

Pero el gobierno actual, no busca solucionar esos problemas de fondo y finge darle solución con

dádivas que dicen los que saben son formas de tener votos cautivos para mediante la elección del año que

está a punto de llegar, votan por su partido y así conservar el control de la Cámara de Diputados y los

Congresos Locales y las Gubernaturas que están en juego.

Pero como con las acciones del Ejecutivo Federal y los Secretarios con los que cuenta, que no han

sido las mejores ni las que la mayoría de los que votaron por el en 2018, muchos de ellos han abandonado el

barco de la 4t y ahora son sus detractores, dudo que logre sus propósitos y para confirmarlo después de

junio…Aquí estamos!

Lic. francisco Javier Álvarez de la fuente

