CIUDAD DE MÉXICO, 8 DE DIC. DE 2020.- El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de Gobernación, Alejandro Encinas, consideró que la inminente llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos aliviará las restricciones migratorias que enfrentan miles de centroamericanos que solicitan refugio en aquel país y que en la actualidad son devueltas a México.

Entrevistado luego de encabezar un evento en la Casa Espacio de los Refugiados, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México, el funcionario señaló que frente a la orden ejecutiva de la administración de Donald Trump de regresar a los solicitantes de refugio al país por el que ingresaron a esperar su respuesta, México tomó la decisión humanitaria de recibirlos y a la fecha se contabilizan cerca de 90 mil de ellos.

Una situación que pudiera cambiar si se confirma la victoria del candidato demócrata, resaltó Encinas.

Yo creo que el principal cambio que habrá con Estados Unidos es que se de marcha atrás en esta decisión para que la gente que solicite refugio en este país sea atendida allá, esperemos que haya sensibilidad en el nuevo gobierno de Estados Unidos”

-¿Y que se dé marcha atrás al muro?

Yo creo que va a haber cambios, fue una política que fue impulsada por el partido demócrata y si bien ellos han sido muy estrictos en las deportaciones no estarían en políticas como el muro o sacar a los estudiantes mexicanos de las escuelas como es el DACA”, subrayó.

En el marco de la semana de los Derechos Humanos, el subsecretario de SEGOB adelantó que México y otros países de la región deben prepararse para recibir en 2021 una mayor cantidad de personas de distintas nacionalidades que soliciten refugio o busquen llegar a la Unión Americana.

Está el caso de México, pero también de Costa Rica, son dos países que se están convirtiendo en países de destino. Nosotros ya dejamos de ser un país de tránsito, de retorno o expulsor para ser un país de destino, lo veíamos ahorita en la reunión del Mecanismo de Integración para el Refugio y la Protección como Costa Rica tienen un número creciente de solicitudes de refugio y de migrantes de los mismos países que vienen a México”, sostuvo.

Explicó que pese a la disminución del 69 por ciento en México en el número de solicitudes de refugio de enero a octubre, debido a la pandemia, respecto al año anterior, de noviembre a la fecha los números comienzan a subir a los niveles de la pre pandemia.

Y es un fenómeno que nos guste o no, llegó para quedarse porque esos flujos migratorios no lo van a parar los muros, no lo van a parar legislaciones restrictivas, no lo van a parar las actitudes discriminatorias de una sociedad porque la gente está buscando una oportunidad para salir adelante como lo han demostrado los millones de mexicanas y mexicanos que residen en Estados Unidos”, dijo.

Acompañado del titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), Andrés Ramírez y el representante de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Mark Manly, el subsecretario Encinas dijo que con la iniciativa de la Cédula Única de Identidad digital, los refugiados que ya acceden a la CURP tengan también su cédula y con ella la apertura de cuentas bancarias, que ha sido uno de los problemas que han enfrentado en su vida laboral.