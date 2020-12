Hay muchas razones por las que te pueden estar poniendo el cuerno, pero, al final eso no importa tanto, sigue siendo una traición a la confianza que puede ser muy difícil de perdonar y puede terminar destruyendo tu relación.

Claro que es importante conocer las razones (puede ayudarte a no cometer errores en el futuro o a darte cuenta de que no viste ciertas cosas que te decían a gritos que las cosas no iban bien, o para que sepas que tal vez no fue culpa tuya), pero también es importante aprender a identificar las señales de la infidelidad para que la situación no te tome por sorpresa y puedas hacer algo al respecto antes de llegar al punto en el que ya no hay regreso.

Para eso, Samantha X, una coach de intimidad que solía trabajar como escort, le dijo a The Mirror que su experiencia con personas de todos los tipos de vida la ayudaron a identificar algunos comportamientos que podrían dejar en evidencia a quienes le están poniendo el cuerno a su pareja (no siempre es el caso, pero es lo más común). Samantha explicó que sus dos trabajos le permitieron conocer a personas casadas, comprometidas o en su luna de miel, y eso la ayudó a identificar las señales más importantes que revelan que puede haber un problema de infidelidad.

Por otro lado, Robert Weiss Ph.D., MSW, psicólogo y autor de Love and Sex in the Digital Age, dice que “Si su intestino le dice que su pareja está engañando, puede ser correcto”, y confirma lo mismo que Samantha, sí existen señales a las que debes estar poniendo atención, y los dos dicen que no solo las personas infelices con su relacion llega a poner el cuerno.

Hay muchos pequeños detalles que revelan la verdad, pero hay 10 básicos a los que debes estar poniendo más atención (en especial si están pasando al mismo tiempo).

Ha mejorado su apariencia

¿Recuerdan cuando Elastigirl pensaba que Mr. Increíble le estaba poniendo el cuerno en The Incredibles después de que empezara a hacer ejercicio y a vestir mejor? Ella no estaba loca, un cambio repentino en la apariencia puede indicar que tu pareja está intentando impresionar a alguien.

Demasiada “privacidad” con su computadora y teléfono

Ok, a nadie le gusta que estén espiados sus conversaciones privadas, pero, no es normal llegar a ese extremo en el que no sueltan nunca el teléfono y cierran la computadora cada vez que pasas cerca. Proteger su teléfono como si su vida dependiera de ello no es buena señal (a menos que exista una buena razón).

Tiene periodos en los que es imposible de contactar

Es normal no poder contestar llamadas o mensajes de vez en cuando, pero si eso para de forma regular, Weiss dice que es una mala señal.

Cambios en su vida sexual

“Tanto la disminución como el aumento de los niveles de actividad sexual en la relación pueden ser un signo de infidelidad. Menos sexo ocurre porque la pareja está enfocada en otra persona; más sexo ocurre porque están tratando de encubrir eso. Otra posible señal de infidelidad es que el sexo se siente menos conectado emocionalmente”, dice Weiss.

Comportamiento hostil

“Los tramposos tienden a racionalizar su comportamiento (en sus propias mentes). Una forma en que lo hacen es echarle la culpa a ti”, dice el experto, y esto los lleva a tener un comportamiento más hostil hacia la relación o su pareja. “Si de repente parece que nada de lo que haces es correcto, o que las cosas que antes no molestaban a tu pareja de repente, o como si te estuvieran alejando, eso podría ser una fuerte indicación de trampa”, explica.

Cambios en su horario

Si de repente empezó a trabajar tarde, cambió su horario del gimnasio y su rutina, puede ser una señal de que están haciendo espacio para acomodar a alguien más (aunque también puede haber una buena razón). Esto puede estar acompañado de olvidar o tener excusas para faltar a eventos importantes o planes que tenían juntos.

Gastos inexplicables

¿Hay cargos misteriosos que no puede explicar o no corresponden con sus gastos de siempre? Puede deberse a una infidelidad (aunque es buena pide a preguntar antes de acusar). “La infidelidad cuesta dinero: regalos, viajes, vinos y cenas, habitaciones de hotel, etc.”, dice el experto

Sus amigos están incómodos

Weiss dice que, generalmente, la”víctima” es la última en enterarse de lo que está pasando, los amigos pueden estar incómodos porque saben de la infidelidad y eso los lleva a querer alejarse para evitar tocar el tema.

Antes de ir a acusar a alguien, Weiss también agrega una advertencia “Tu pareja podría mostrar todos los 10 de estos signos y aún no estar engañando. Pero estos siguen siendo indicios de que algo anda mal en su vida y / o en su relación”.