Un reducido grupo de gobernadores panistas, entre los que destaca el aun mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acompañados de uno del PRD, otro del PRI y el “independiente” de Nuevo León se han dedicado a impugnar al gobierno federal que encabeza el morenista Andrés Manuel López Obrador bajo el argumento de que no les otorga suficientes recursos financieros para sus crecientes necesidades. Muy orondos los señores anunciaron que impugnarían una serie de leyes y defenderían los tristemente célebres fideicomisos que ya son historia.

Montados en los desacuerdos, los “federalistas” no midieron consecuencias y dividieron a la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) saliéndose por considerar que ya no representaba los intereses de sus entidades. En su rabieta los gobernadores ingobernables no entendieron que saliendo del organismo cúpula quedaron automarginados como lo demuestra el hecho de que una vez constituidos como grupo disidente dejaron de ser interlocutores. AMLO no los recibe y tienen que conformarse con ir a hacer trámites en Hacienda y en Gobernación.

Lo cierto es que, sin los gobernadores ingobernables, la CONAGO sigue siendo el organismo interlocutor entre los estados y la federación aunque sus miembros si tienen acceso individual al presidente de la república. En el organismo que despreciaron los “federalistas” hay gobernadores de varios partidos principalmente del PRI, MORENA y del PAN. Por considerar que la organización de gobernadores (que sí gobiernan) sigue funcionando y con el propósito de destacar la trascendencia de la unidad entre todas las entidades de nuestra república, comparto a continuación algunos datos obtenidos en la página de la Conferencia y en los archivos del periódico Milenio.

La Conferencia Nacional de Gobernadores es un foro permanente el cual busca fortalecer el federalismo, que agrupa a los mandatarios estatales del país sin distinción de partidos políticos, según se explica en su página web oficial. El 13 de julio de 2002 se constituyó formalmente en Cancún, Quintana Roo; algunos de los entonces mandatarios que la fundaron son: Pablo Salazar Mendiguchía, Chiapas; René Juárez Cisneros, Guerrero; Arturo Montiel Rojas, Estado de México; José Murat Casab, Oaxaca; Melquiades Morales Flores, Puebla; Ricardo Monreal Ávila, Zacatecas; así como Andrés Manuel López Obrador, como de jefe de gobierno del entonces Distrito Federal.

“Esta Conferencia tiene como propósito el entendimiento y como propuesta la más amplia convocatoria para que los gobernadores que así lo deseen se incorporen a la discusión sobre el fortalecimiento del Federalismo, la democracia y el Estado de Derecho”, se lee en la declaratoria del 13 de julio de 2002, cuando se conformó la CONAGO. Para la realización de sus encuentros conviene la presencia de sus miembros en alguna entidad sede, designando para ello, como presidente en turno al gobernador del estado donde se llevará a cabo la reunión entre mandatarios.

La CONAGO tiene cuatro atributos: 1. Delibera y toma decisiones no vinculantes pero sí propositivas, que se sustentan en el compromiso y voluntad política de los gobernadores. 2. Todos los gobernadores y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México participan de manera voluntaria. 3. La dinámica entre los miembros de la Conago se caracteriza por estar sustentada en una relación entre pares. 4. Todas las decisiones de los miembros de la CONAGO se toman por consenso.

Actualmente el presidente es Juan Manuel Carreras López, gobernador de San Luis Potosí, y la vicepresidenta es Claudia Pavlovich Arellano, mandataria de Sonora. En la historia de la Conago sólo una mujer ha ocupado la presidencia y fue Amalia García Medina, gobernadora de Zacatecas (2004-2010) en la XXIII Reunión Ordinaria del 16 de marzo de 2005. Desde su conformación a la fecha, ha tenido a 63 presidentes, algunos de ellos han repetido en dos ocasiones. Andrés Manuel López Obrador lo fue en la novena reunión ordinaria del 5 de junio de 2003 y Enrique Peña Nieto en dos ocasiones cuando fue gobernador del Estado de México.

Por otra parte, a pesar de que se avizora un panorama complicado en el proceso electoral en Tamaulipas, el Partido del Trabajo cuenta con unidad y convicciones, principios fundamentales en las organizaciones políticas, afirmó el Coordinador del PT en Villa de Casas, Miguel Ángel Garza Martínez, quien dijo que la organización política a la que pertenece tiene unidad de la que adolecen muchos partidos durante y después de una jornada electoral. “Nuestro principio ético central y supremo es servir al pueblo. Nos comprometemos a servir al pueblo, pregonando con el ejemplo.

Quien no vive para servir, no sirve para vivir”, subrayó. Garza Martínez, dijo tener interés en ser candidato a la alcaldía por el PT en Villa de Casas, porque conoce la problemática y el abandono en que se encuentra este municipio, así como la forma de construir un gobierno participativo y que tome en cuenta a las y los ciudadanos. Además dijo que ponen énfasis en las coordinaciones municipales, que los cambios en la sociedad deben de darse a través de la educación, basada en estos principios y valores, que permitan la construcción de una sociedad humanista, democrática, igualitaria, equitativa y justa.

Concluyo por hoy lamentando el atentado que costó la vida al exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval. Sincero pésame para sus familiares y amigos.

Correo: amlogtz@gmail.com