Los Ángeles, Estados Unidos, 21 de Diciembre 2020. El alero Kyle Kuzma se queda en Los Angeles y es que este domingo firmó una extensión de contrato con los Lakers por tres años y 40 millones de dólares con el equipo campeón de la NBA.

Con esto asegura su lugar en el equipo, en donde comenzará a buscarse oportunidades como titular en una quinteta que está plagada de estrellas para buscar refrendar el campeonato.

La lucha por repetir el título arranca este martes ante los Clippers de Los Angeles en el Staples Center, en donde no juegan desde que se suspendió la temporada anterior por la pandemia de coronavirus.

OFFICIAL: @kylekuzma has signed a contract extension with the #LakeShow 💜💛 pic.twitter.com/lO4nXDVFnJ

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 20, 2020