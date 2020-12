Cdmx, México, 28 de Diciembre 2020. El delantero argentino Julio Furch, quien llegó como la carta más fuerte dentro de las nuevas incorporaciones que Atlas, para el torneo entrante, aseguró que no toda la responsabilidad caerá sobre sus hombros, de cara a lo que viene en el 2021 para el equipo comandado por Diego Cocca, sino que tendrán que aportar todos y «jalar parejo» en Atlas de cara a lo que viene.

Furch fue presentado por la directiva junto con el resto de sus compañeros que llegarán como refuerzo al equipo de cara al Guardianes 2021. Junto con Furch, Atlas fichó a Aldo Rocha, Pablo González, Brayan Garnica, Luis Reyes y Gaddi Aguirre.

Después del apagón… 😅 Acompañados de nuestro Presidente Ejecutivo, @priestra, y el director técnico, @Diegococca1, fueron presentados en el CAR nuestros 6 refuerzos Rojinegros. 🙌 Luis Reyes nos acompañó virtualmente desde la Ciudad de la Furia… #LateConFuria 🔴⚫️ pic.twitter.com/gD7sWMUN3S — Atlas FC (@atlasfc) December 28, 2020

«Uno trata de no pensar en quienes pasaron anteriormente (por el puesto de delantero en Atlas); yo vengo a trabajar y ganarme el cariño de la gente y los compañeros. El esfuerzo que se hace es para eso, uno trata de cumplir, se le trajo para eso, igual la responsabilidad. El momento de marcar es lindo e importante y quiero tomarlo pero depende de todos, la responsabilidad es de todos para que Atlas no esté más en el fondo de la tabla y demos algunas alegrías», expresó el delantero argentino proveniente de Santos Laguna.

Recordó cuál será la prioridad para el próximo semestre con el cuadro de Atlas: «Se armó un equipo para salir del fondo, no depende de uno, de dos o tres jugadores, se requiere de todos, hasta de quien no juega. El apoyo de los compañeros que no juegan es una linda responsabilidad, llegas con cartel pero depende de todos y poder hacer que Atlas pelee lo más alto posible, hay jugadores que tienen gran recorrido y vienen con ganas de revancha y con ganas de sumar esperemos que juntos podamos hacer un Atlas fuerte», aseguró Furch.