México, 07 de Diciembre 2020. La ausencia de Jesús Corona en el once titular de Cruz Azul ante los Pumas fue la mayor sorpresa previo a la semifinal de vuelta de la Liga MX. Tras la eliminación de la Máquina, el portero y capitán del equipo explicó en redes sociales las razones de su ausencia.

«Esta es una situación muy difícil y triste para todos los aficionados y parte del club pero quiero informarlos de mi situación por la cual no pude apoyar el día de hoy al equipo. Traigo una lesión en la rodilla que no me tiene al 100% además que el día de hoy nos entregaron los resultados de Covid y lamentablemente di positivo lo cual me quitó todas las posibilidades de poder estar en este partido, estoy totalmente con ustedes equipo», dijo el portero mexicano.

Sebastián Jurado fue el encargado de defender la portería de Cruz Azul, en el que representó su debut con los celestes en la Liga MX. El joven guardameta poco pudo hacer en los cuatro goles con los que Pumas eliminó a la Máquina.