Monterrey, Nuevo León, 12 de Diciembre 2020. Javier Aguirre, técnico de Rayados, reiteró en un par de ocasiones durante su presentación que desea enfrentar a Tigres en una final de Liga MX.

«La gente marca en el calendario ese partido, es una rivalidad deportiva que trasciende en Nuevo León, a nivel nacional ya marca porque son equipos muy competitivos, efectivamente, si se dan una final pues es mejor para nosotros. La gente puede perdonar muchas cosas pero ese partido no te perdona pasividad no te perdona una derrota y eso pues los jugadores lo entienden, llevo dos días aquí y ya lo sé, el 90% es esta rivalidad», dijo en su presentación ante los medios de comunicación en el Gigante de Acero.

El Vasco destacó que ha tenido contacto con el seleccionador Gerardo Martino, de quien confía llegará al Mundial de Qatar 2022, por lo que destacó un retorno a la selección de México.

«Tuve una conversación con Gerardo (Martino) y lo dije sin embalajes y sin temor a equivocarme, no se me ocurre ni se me pasa por la cabeza que Martino salga de la selección. Hay que darle el apoyo hasta el mundial del Qatar, es una gran persona y no me planteo la verdad (regresar a la selección). Tengo este compromiso con Monterrey de dos años, espero cumplirlos muy bien con títulos, con buen fútbol, es un lindo reto para mí y los míos, nos motiva», indicó.

El técnico mexicano firmó un contrato por dos años con Rayados, equipo con el que ya dirigió su primer entrenamiento.