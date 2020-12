CIUDAD DE MÉXICO, 7 DE DIC. DE 2020.- El Instituto Nacional Electoral (INE) recortó su presupuesto 2021, luego de que los Diputados le otorgaron 870 millones de pesos menos en recursos.

Entre las disminuciones, el consejero Ciro Murayama informó que de los más de 320 millones destinados a medidas de higiene para evitar contagios de Covid-19, el INE reducirá 87 millones de pesos, luego de la experiencia vivida en los comicios de Hidalgo y Coahuila.

Por ejemplo, también disminuyó en 103 millones el presupuesto de la Dirección de Organización electoral, de los cuales 87 millones se recortan en ubicación e instalación de casillas.

A la dirección de Capacitación Electoral se le disminuyeron 205 millones pesos, quitando dinero a la Estrategia Nacional de Educación Cívica y la integración de casillas.

La dirección de Administración recortará en 522 millones su presupuesto, bajando gastos en Servicios de transporte, papel y suministros, servicios básicos, 40.9 millones a prestaciones del personal y 294 millones a infraestructura inmobiliaria.

A las juntas electorales se les recorta el presupuesto en 9.5 millones y 10.3 millones a los módulos de atención del INE para la credencial para votar.

Por la mañana, durante la sesión de la Junta General Ejecutiva, el consejero presidente Lorenzo Córdova anunció que el INE interpondrá recursos jurídicos para garantizar el derecho de los ciudadanos a participar en la consulta popular del 1 de agosto del 2021, luego que la cámara de Diputados no asignó recursos para su realización, a pesar de la ampliación presupuestal solicitada por el INE una vez que fue admitida por la Suprema Corte y el Congreso de la Unión.

Durante la sesión de la Junta General Ejecutiva de este lunes, el consejero presidente lamentó que la Cámara de Diputados no lo haya tomado en cuenta al decir que “la cámara de diputados fue totalmente omisa, es más parecería que no existe, bueno no parecería, para la cámara de Diputados no existe en el mapa presupuestal del próximo año la consulta ciudadana que tendrá que realizarse el 1 de agosto, por lo tanto esta institución en los próximos días interpondrá los recursos jurídicos correspondientes para poder garantizar el derecho de las y los mexicanos de poder participar en ese importantísimo ejercicio de Consulta Popular que se realizará en nuestra historia”.