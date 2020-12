Ciudad de México (7 de diciembre de 2020).- A fin de romper las cadenas de contagio por COVID-19 en la temporada decembrina, e l Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) llam ó a la población , particularmente en aquellas entidades donde se ha incrementado el número de contagios , a quedarse en casa , evitar aglomeraciones y actuar oportunamente si se detecta algún síntoma de enfermedades respiratorias.

La maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, encargada de la División de Programas de Enfermería del IMSS, destacó que el hecho de salir del hogar implica un riesgo, tanto para contagiarse al adquirir el virus SARS-CoV-2 como de ser un transmisor, en caso de tener la enfermedad y no presentar síntomas.

Indicó que cada persona debe analizar si existe una necesidad real de salir de casa, por ejemplo a comprar medicamentos, comida o ir a trabajar.

Recomendó salir de manera individual y no con la familia, usar cubrebocas -que tape nariz y boca- en la calle, el transporte público y en lugares cerrados donde haya más de una persona.

Además, tener a la mano un envase de bolsillo con alcohol gel con una concentración mayor al 70 por ciento, a fin de tener la posibilidad de realizar la higiene de manos en cualquier momento y no esperar a que se lo proporcionen; mantener la sana distancia de al menos 1.5 metros y evitar comer alimentos en la calle.

La maestra Zepeda Arias destacó que ante síntomas como dolor de cabeza, articulaciones, ausencia del gusto o del olfato, fiebre mayor a 38 grados, tos o problemas respiratorios, el IMSS puso a disposición el número telefónico 800 2222 668, en donde personal médico brinda orientación sobre cuidados en casa y de ser necesario, para acudir a la unidad médica más cercana.

Enfatizó que en caso de signos de gravedad o alarma, como dificultad para respirar, dolor en el pecho, que labios y uñas comiencen a tornarse de un color morado y/o fiebre mayor a 38.5 grados centígrados que no cede, no se debe perder tiempo para ir a un hospital cercano, en particular a quienes tienen una enfermedad crónica degenerativa o inmunológica.

Respecto a las celebraciones decembrinas, la maestra Zepeda Arias enfatizó que este año por causa de la emergencia sanitaria, la recomendación en eventos como Navidad y Año Nuevo se realicen únicamente con los integrantes de la familia, con quienes se convive a diario y no recibir visitas.

Dijo que la convivencia puede ser un riesgo de adquirir la enfermedad o de contagiar a quien está sano; “es importante ser responsables y en ese sentido, ahora podemos hacer reuniones virtuales, enviar fotografías o videos y tener un distanciamiento social, la convivencia también tiene que ver con esta interacción humana y puede hacerse a través de medios tecnológicos”.

La encargada de la División de Programas de Enfermería del IMSSdestacó que en lugar de ir a las tiendas a comprar regalos y ante el riesgo que implica esta actividad, es conveniente que cada mexicana y mexicano tenga una forma creativa para dar un presente original, y para ello, el uso de las redes sociales puede ser muy positivo.

Coincidió en el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de regalar afecto, “es una frase que tendríamos que adoptar y que no es nueva, tiene muchos años en nuestro contexto mexicano y hoy más que nunca, tenemos que retomarla”, subrayó.