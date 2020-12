CIUDAD DE MÉXICO, 16 de dic. de 2020.- A 294 días del primer caso confirmado de COVID-19 en el país, el director general del Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), Zoé Robledo, hizo un llamado “enérgico” a la ciudadanía para apoyar a los trabajadores de la salud, que han atendido la emergencia sanitaria- quedándose en casa y no asistiendo a fiestas, con la finalidad de evitar mayores contagios de coronavirus.

“Por más aplausos, estímulos o premios, nuestro personal presenta estrés y presenta cansancio, las jornadas han sido largas, han sido extenuantes”, dijo.

“Ellas y ellos lo han dado todo, por eso el mejor reconocimiento que podemos hacerles como pueblo, como sociedad en estas fiestas navideñas, es ser absolutamente responsables, no tener reuniones, no invitar, ni escuchar invitaciones, guardar sana distancia, quedarnos en casa, cuidar a quienes nos cuidan.

“Evitemos todos a toda costa que unas horas de diversión se conviertan en un momento de tristeza… éste quiero decirles, es un llamado enérgico, solidario a la corresponsabilidad ciudadana, en nuestras manos está que está situación, de por sí delicada no se salga de control, ya lo hemos visto en otros países”, enfatizó.

Tras la entrega de del Premio IMSS a la competitividad que se otorgó a 55 áreas distintas de la institución por sus buenos resultados en la atención a los derechohabientes, Zoé Robledo insistió que la población debe hacer “un mínimo sacrificio“ por el personal médico y darles un respiro en la incansable labor que han realizado durante la emergencia sanitaria.

Añadió que, dentro del Seguro Social, que no ha detenido en ningún momento sus labores, están conformados 2 mil 454 equipos COVID, integrados por 81 mil 145 trabajadores que siguen atendiendo a derechohabientes y no derechohabientes que se han contagiado del virus SARS-CoV-2.

“Yo quiero que todos hagamos esa reflexión íntima, profunda cada vez que tomemos alguna decisión tan sencilla como ir a una fiesta o no, como salir a hacer una compra o no, hacer una visita a un familiar o no… piensen esto, si los ciudadanos están cansados de no salir, los trabajadores de la salud están cansados de no poder ir a su casa también, también están cansados de no poder ver a su familia y los están cuidando porque no los quieren contagiar.

“Por eso, hoy me dirijo a ustedes, a nuestra derechohabiencia y a todos los mexicanos y mexicanas, por favor démosle un respiro a nuestro personal, al personal de salud, cuidémonos en serio, ese es el mejor regalo que le pueden hacer.