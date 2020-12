Cdmx, México, 23 de Diciembre 2020. La Máquina de Cruz Azul sigue en la búsqueda de técnico para el siguiente torneo, pues luego del cese de Siboldi los candidatos a llegar al banquillo cementero son muchos, uno de ellos es Hugo Sánchez, que afirmó que ya tuvo acercamiento con la directiva de La Noria.

«Es factible que si hay acuerdo pueda dirigir a Cruz Azul, no descarto esa posibilidad, ya tuve charlas con Jaime Ordiales», comento.

Afirmó que le atrae mucho la idea de dirigir a La Máquina y que no quiere dejar pasar esa gran oportunidad en su carrera como técnico, en donde ya consiguió un bicampeonato con los Pumas de la UNAM.

«Mi representante está en contacto con ellos con esa posibilidad (de dirigir a Cruz Azul), con esto de la pandemia y con esta vida tan rara que estamos llevando te hace refeccionar. No quiero que pase el tiempo ya la ilusión va a ser diferente, así que me siento con fuerza y con ilusión de que, si hay una propuesta interesante, con un proyecto serio y con ganas de ganar; por supuesto que me atrae», finalizó.