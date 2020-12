CD. VICTORIA, TAMAULIPAS, 1 DE DICI. DE 2020.- Vecinos de la Zona Comercial de la capital de Tamaulipas urgieron a las autoridades municipales que encabeza en forma interina Pilar Gómez Leal, y a la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, para que hagan cumplir las medidas sanitarias de prevención del COVID-19 en esa área, que tiene gran movilidad social y tanto la comunidad, empleados de los comercios y comerciantes ambulantes siguen indiferentes a las disposiciones dictadas en la fase II de la Pandemia.

Advierten que la dinámica comercial de la época prenavideña y navideña, así como las festividades religiosas pueden disparar mucha más la ola de contagios que vive la ciudad, debido a la falta de cooperación de la comunidad a las medidas de prevención y a la raquítica vigilancia por parte de las autoridades municipales y sanitarias.

Refieren los vecinos que más de la mitad de la gente que anda en la calle de compras no una cubrebocas y que de cada diez de los que lo usan solamente tres los portan en forma adecuada, es decir, cubriendo nariz y boca; no han la vigilancia en los accesos a las tiendas medianas y pequeñas checando temperatura y poniendo gel antibacterial.

Incluso en los establecimientos grandes, ya no hay controles adecuados, pues no se revisa bien la temperatura, los aparatos usados para ello son deficientes o están descompuestos y el gen antibacterial que ponen no tiene las especificaciones correctas.

En el caso de los vendedores ambulantes son los más reacios a usar el cubrebocas y las otras medidas de prevención como sana distancia y uso de gel o alcohol, incluso ni los que venden cubrebocas los utilizan.

Señalan que es urgente se corrijan esas deficiencias en las zonas del Mercado Arguelles, de la Calle Hidalgo y de la Basílica, pues vienen días de mayores movilizaciones sociales y eso puede derivar en un rebrote mayúsculo, que pone en peligro no solo a los comerciantes, sino que a sus familias, pues a diario usan los mismos espacios.

En Tamaulipas, los contagios ya superan los 36 mil casos y las muertes están a punto de rebasar los 3 mil casos.

El pasado lunes en Ciudad Victoria se registraron tres fallecimientos por Coronavirus. Se han registrado días de hasta 7 muertes por coronavirus en los hospitales de la ciudad.

La falta de conciencia de la sociedad, la deficiente labor de la autoridad municipal en velar por las medidas de prevención y la falta de vigilancia de las autoridades sanitarias, mantienen a Ciudad Victoria en una de las peores ciudades en contagios.

Todos debemos colaborar de una forma más amplia para sortear esta contingencia sanitaria.