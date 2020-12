Cdmx, México, 02 de Diciembre 2020. Mercedes tardó poco en resolver el misterio. Después de que se supiera que Lewis Hamilton será baja por coronavirus de cara al Gran Premio de Sakhir, el equipo dominador de la era híbrida se ha puesto manos a la obra para decidir quién era el elegido.

Y así ha optado este miércoles por poner en el asiento a George Russell con vistas a la segunda cita en el Circuito Internacional de Bahréin, si bien esta prueba será diferente porque se usará un trazado alternativo.

El fichaje para esta carrera del joven talento británico supone que Williams se ha visto obligado a contar con Jack Aitken. Al piloto reserva de la escudería de Grove le llega una gran oportunidad caída del cielo. El caso es que Aitken viene de la Fórmula 2, donde es 12º ahora mismo. No será la primera vez que coge el FW43, pues ya lo pilotó en los Libres 1 del GP de Estiria.

Hear from @GeorgeRussell63 as he reacts to this morning's news.#SakhirGP 🇧🇭 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/1v9OyBvTrQ

