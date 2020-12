Jaumave, Tamaulipas (13 de diciembre de 2020).- Productores del municipio de Jaumave demandaron a la Comisión Nacional del Agua, una actualización real no ficticia de la disponibilidad de agua de la parte alta del río Guayalejo.

Lo anterior porque se tiene una sobre explotación de concesiones que ponen en riesgo la actividad agrícola, ganadera, así como para el uso agrícola.

Raúl Quiroga Alvarez, ex Director de la Unidad y Distritos de Riego de la CEAT, dijo, que en este municipio se tiene la unidad de riego común Guayalejo, que aporta más del 50 por ciento del producto bruto interno, además que se establecen dos mil hectáreas de diversos cultivos.

Y en esta localidad en las ultimas décadas se ha entregado títulos de concesión, por lo que es urgente que el citado organismo operador del agua efectúe un estudio urgente de la disponibilidad, pues existe temor en los habitantes de esa región no se cuente con la suficiente agua para lis distintos usos.

Así mismo, indico, que se han acercado a petición de los presidentes de modulo de riego comisariados ejidales de Jaumave para darles alguna asesoría al respecto.

Entiende que recientemente, la unidad de riego común Guayalejo le fue privada de sus volúmenes al que tenían derecho anualmente.

Por ello se hizo la ratificación del titulo en tiempo y forma, además que están tratando de cumplir toda la normatividad que emite la conagua para sacar adelante la rectificación de este documento, porque de no conseguirlo sería un impacto social y productivo para esa región.

Ello dice, porque esa unidad aporta más del 50 por ciento de PBI de esa región

.»Vamos a seguir insistiendo que la conagua lleve acabo la actualización de la disponibilidad en esta y otra regiones del estado donde se tienen serios problemas del abasto del agua».