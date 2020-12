FRANCISCO JAVIER GARCIA, Gobernador Constitucional De Tamaulipas, Sabe y Siente Que Dos Décadas De Corrupción e Impunidad En El Servicio Público y La Política, Están Por Llegar a Su Fin…Regresar Al Pueblo Lo Robado, Es Una Tarea Que La Federación Realizará Con Distinguidos Miembros Del PAN-Gobierno De Tamaulipas, Ya Que En Fechas Próximas El Enriquecimiento Inexplicable, Pero Explicable De Tamaulipecos De Moda, Que Lidera El Mandatario Estatal, No Encontraran Una Puerta De Escape, Ni Siquiera En El Extranjero. El CEN Del PAN Se Deslinda de Hechos y Acciones Personales De Militantes y Cuadros Distinguidos…El Cartel Político De Los Cuernos Largos En Tamaulipas, Con El Gobierno De Los Vientos Del Cambio Del Estado, Toma Sus Providencias,

Esperando que Las Elecciones Federales y Estatales, No Precipiten y Menos Detonen Por La Vía Legal Lo Que Hizo y Hace FJGCV, En El Mundo Del Servicio Público y Político En Lo Que Va Del Siglo XXI…Después De Que En El Siglo XX Fracasó En La Incursión “empresarial”, Luego De Que En Sus Años Mozos La Autoridad Gringa Lo Pusiera a Buen Recaudo, Luego De No Saber y Poder, Atinadamente, Cometer Un Delito…

LA LEALTAD CIEGA, NO ES LEALTAD, De Ello, El Mandatario Tamaulipeco

Pronto Lo Comprobará, Sino Es Que Ya Lo Sabe, No Es Lo Mismo Cuando Un

Gobernante Va Llegando, Que Cundo Ya Va De Salida y Es Más Complicado

Cuando El Poder Presidencial Se Encuentra En Manos De Alguien Que No Es

Su Correligionario y Peor Aun, Si No Se Cuenta Con Un Fuerte Respaldo

Partidista y De Homólogos De La Misma Divisa. La Estructura y Aparato

Político Electoral Del PAN-Gobierno Estatal, Tiene Un Divisionismo Muy

Marcado Con Sed y Hambre De Venganza, El Humor Con Rencor De

Inconformidad Sabe Que En Los Comicios de Junio Del Año Entrante Podrán

Hacer Realidad Su Revancha. Si Al Interior Del PAN Tamaulipeco Se Vive Un

Ambiente Político Muy Enrarecido, La Ciudadanía Del Electorado Estatal, Que

En Su Mayoría ha sufrido mas de 4 años de mal gobierno, En Las Urnas, El 6

De Junio de 2021, Esperan Cobrar La Factura a FRANCISCO JAVIER GARCIA

, luego que en El 2016, mas de 700 Mil Tamaulipecas y

Tamaulipecos, con Su Sufragio Lo Hicieron Gobernador Constitucional De

Tamaulipas En Base A Su Discurso De Cambio y Esperanza, Palabras Que

Resultaron Huecas y Que El Viento Se Llevo Con El Engaño y La Mentira,

Luego De No Cumplir Promesas y Compromisos. FJGCV Debe Saber Que Nada

Es Para Siempre. Aunque Se Tenga Experiencia y Conocimientos Delictivos Si

Ello No Se Hace Adecuadamente y Muy Bien, Tarde o Temprano Llega La Hora

De Pagar Errores Por Culpa De La Confianza y La Soberbia Que Nubla Los

Sentidos Que Hace Sacar a Flote La Prepotencia y El Cinismo Que Da Entrada

A La Ley y La Justicia Que Castiga La Ilegalidad, Corruptelas y Todo Tipo De

Delitos. La Federación, No Dará Herramientas a FJGCV Para Burlar A La

Procuración y Administración De Justicia Federal. Cuando La Unidad De

Inteligencia Financiera de La SHCP Haga Señalamientos y La Fiscalía General

De La República Haga Otro Tanto, Será Porque Tienen Los Pelos De La Burra

En La Mano y Con Una Estocada De Jaque Mate Poner Fin A Un Juego De

Corrupción Que Comenzó Políticamente, Con El Siglo XXI…

En La Cabalgata Tricolor que hace Unos Cuantos

Domingos se Hizo En TULA, Cuentan Que ENRIQUE CARDENAS DEL

AVELLANO y TINO SAENZ COBOS Salieron Buenos Para Comer Los Deliciosos

Guisos Tultecos En Platos Copeteados, Repitieron, Uno No Fue Suficiente,

dicen que en la mirada se les notaba como que querían pedir para llevar,

pero se aguantaron las ganas, pero fueron prudentes, Ahí En El Municipio

Donde Nace Tamaulipas, existen decenas y decenas de aspirantes a La

Candidatura a La Presidencia Municipal, por todas las franquicias políticas.

Por El PRI, El Menos Malo Es RENE LARA CISNEROS, Pero En Solitario No Gana

La Elección Municipal, Aparte Requiere De Contar Con Nuevos Cuadros

Políticos, Que No Esten Tan Vistos…ERIK RAMIREZ, La Escuela Rata y

Corrupta de Su Padre ARMANDO, garantiza Puras Corruptelas, Mientras Que

AMADEO LUMBRERAS, Como Buen Vividor De La Política Busca Convencer a

Unos Liderazgos Naturales, para luego negociarlos como si fueran sus

seguidores y seguir prendido a la ubre presupuestal. Esperamos que El

Dengue Que Traía RENE En La Cabalgata No Lo Dejara Tan Golpeado y Este

Ya Totalmente Recuperado Para Que No Cause Baja De La Manada De

Aspirantes a Ocupar La Silla de La Presidencia Municipal de TULA a Partir de

Octubre del 2021…

POR OTRA PARTE El Presidente de La República,

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, Se Preocupa de Todo Lo Que Le Pasa Al

País y a Las y Los Mexicanos…Solo Que No Se Ocupa De Todo y Lo Hace

Parcialmente, o en alguno de los casos no lo hace, aunque crea que si lo hace,

Su Información, Sus Datos, Son Los Que Quiere Ver y Escuchar, No Los Datos

e Información que El Pueblo Vive Día a Día, Bueno, Ni Tan Siquiera Alcanza a

Darse Cuenta Que En Su Equipo Presidencial y El Gabinete Ampliado, Existen

Muchos, Pero Muchos Caballos De Troya Que Aunque Sirven a La Llamada

Cuarta Transformación De México, Añoran a Los Gobiernos Neoliberalistas,

en donde se podía desbocar La Corrupción Sin Freno Alguno y Sin Las

Pichicatería Gubernamental Federal Del Presente…

PARA TERMINAR LA ENTREGA El PAN y El PRI En Las

Elecciones del 2021, sufrirán una severa debacle electoral, Mientras

Movimiento Ciudadano Tendrá Un Crecimiento, igual o superior al que tuvo

en Las Elecciones de 2018, Mientras Azules y Tricolores Van a La Baja, La

Franquicia Electoral de DANTE DELGADO Va a La Alza…En Tamaulipas Los

Comicios Del Año Entrante Serán Nefastos Para El PAN-Gobierno de

FRANCISCO JAVIER GARCIA , De Nada Servirá El Gasto Y la

Inversión De Tanto Dinero a Lo Largo y Ancho Del Estado, Ni La Coacción, Ni

El Funcionamiento De La Estructura y Aparato Político-Electoral, Partidista y

Gubernamental, La Derrota Sera Amarga y Dolorosa, Sobre Todo Porque El

Gobierno Panista Tamaulipeco, No Quiere Ver La Realidad, Sino Ver El

Triunfo Electoral Teórico, En El Papel y En Palabras, Sin Escuchar, Ni Ver Lo

Que Piensan y Dicen Las y Los Tamaulipecos Del Gobierno De Los Vientos Del

Cambio En Tamaulipas. Mientras En El Estado Los Problemas Sociales Crecen,

El Mandatario Estatal Sigue Con Sus Sueños Guajiros y hasta se da el lujo de

presumir con sombrero ajeno, al tiempo que hace fuertes gastos en

encuestadoras, que dicen lo que quiere que digan, pero no ganan elecciones.

Se Me Olvidaba, Lo Que Le Pasó Al Licenciado HECTOR LUIS TERJEDA

RAMIREZ por acciones notariales fraudulentas y perder El FIAT de La Notaría

En La Capital Tamaulipeca, fue algo que le andaba pasando a La Neolaredana

CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL De MoReNa, No Crea Que Fue Una

Coincidencia que Faltara a La Sesión en La Cual Se Aprobó La Solicitud De Un

Crédito de Miles De Millones De Pesos, Gracias a Que CANTUROSAS

VILLARREAL y otros dos miembros Del Congreso Del Estado que son de su

grupo legislativo, faltaron a esa sesión, para que El PAN y Sus Aliados

pudieran sacar con Una Mayoría muy raspada La Autorización De Ese Crédito,

El Pago De Ello Fue La Conservación Del FIAT, pero esa situación sigue latente.

Sali Con Dios, Sino Regreso, Me Fui Con El. Tan, Tan…