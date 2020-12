NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 8 DE DIC. DE 2020..- El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar entregó equipamiento al Jardín de Niños ‘Carlos A. Carrillo’, a través del Programa ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, es el plantel 205 beneficiado por segunda vez.

Durante la primera visita del gobierno municipal se le apoyó con infraestructura, en esta ocasión el alcalde llevó el equipo que solicitaron.

«Que la pandemia no sea un pretexto de no apoyar al tema educativo, habrá oportunidad para que nuestras niñas y niños regresen y lo hagan en las condiciones más seguras, y que reciban un plantel con nuevo equipo e infraestructura, que no solo sea alentador para ellas y ellos, sino también para personal docente, padres y madres de familia», indicó el edil.

El Jardín de Niños ‘Carlos A. Carrillo’, ubicado en la calle Venezuela y avenida Allende, sector Centro, recibió 20 cubetas de pintura, escritorios metálicos, sillas para personal, impresora multifuncional, bocina, micrófonos inalámbricos, equipos de cómputo, sillas plegadizas, mesas rectangulares y botiquines, todo con una inversión de 264 mil 875 pesos.

A nombre de las y los padres de familia, María Magdalena Escobedo Velasco, agradeció a Rivas Cuéllar por tener en cuenta la educación y el bienestar de las y los niños en los planteles educativos.

«Quiero darle las gracias por lo que hace por las escuelas, pero sobre todo por nuestro Jardín de Niños ‘Carlos A. Carrillo’. Gracias por el material y el equipo que ayuda a tener mejoras en la escuela, sobre todo por tener como prioridad a la niñez de Nuevo Laredo», expresó.

La directora del plantel, María Ernestina Molina Pérez, enfatizó en lo necesario de estos recursos, los que ayudarán a niños y niñas a aprender en un ambiente más favorable y con igualdad de oportunidades.

«Es de suma importancia contar con el apoyo de nuestras autoridades, poniendo a disposición los recursos necesarios que dan a nuestros niños y niñas oportunidades de aprender en un ambiente favorable. Buscar el bienestar de la comunidad es una labor que requiere sensibilidad, humanismo, empatía y compromiso, cualidades que usted posee, presidente”, afirmó.

Al evento acudieron las y los síndicos Dorina Lozano Coronado y Santiago Sáenz Cárdenas; regidores Rodolfo Villa Jr. Garza y Claudia Marcela González Navarro; secretario de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Jáuregui Salazar; y supervisora de la Zona 96 de Preescolar, Velia Victoria Cipriano Ramos.

BIEN EQUIPADO

264 mil 875 pesos, la inversión en Jardín de Niños ‘Carlos A. Carrillo’.

20 cubetas de pintura.

7 escritorios metálicos.

7 botiquines equipados.

7 sillas para personal docente.

1 impresora multifuncional.

1 bocina.

2 micrófonos inalámbricos.

4 computadoras de escritorio.

100 sillas plegadizas.

10 mesas rectangulares.