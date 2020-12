NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 1 DE DIC. DE 2020.- El Gobierno Municipal y la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) entregaron chalecos de identificación a personal que colabora en el filtro sanitario instalado en el Puente Internacional 2 por la dependencia de salud, el objetivo es brindar certeza a las personas que ingresan por esta frontera al ser atendidos por los empleados.

El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar y el titular de COEPRIS, Adolfo Benavides Guerra, entregaron los chalecos al personal de Protección Civil, Tránsito y Vialidad y Guardia Municipal que colaboran en las revisiones que hace el dispositivo.

“Se entregaron 30 chalecos a elementos del gobierno municipal para que coadyuven en este punto y estén perfectamente identificados y no generar una mala interpretación. La instalación de este filtro sanitario se derivó de la decisión del Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Salud, y a raíz de la llegada masiva de los paisanos que representa una preocupación para la salud de las familias de Nuevo Laredo”, dijo el alcalde.

Agregó que esperarán del nuevo decreto sanitario Covid-19 para determinar si continúan las revisiones.

Señaló que para algunas personas que ingresan por Nuevo Laredo es molesto ser sometidos al filtro, pero la autoridad municipal y estatal continuará esta medida con el objetivo de evitar un rebrote de contagios y más muertes en esta frontera por el Coronavirus.

“Es difícil tomar decisiones que pudieran parecer hostigamiento gubernamental pero la situación no es para menos, está demostrado que hay un rebrote de Covid-19 en muchas partes del mundo y nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para la contención, que no haya más contagio ni muertes”, subrayó Rivas Cuéllar.

Según las estadísticas de la COEPRIS, el viernes 27 de noviembre ingresaron 4 mil 585 vehículos de los cuales se retornaron 221; el sábado 28 de noviembre cruzaron 5 mil 141 automóviles y 705 fueron regresados; y el domingo 29 de noviembre se recibió a 2 mil 24 coches y se retiraron a 248.

Desde el día jueves 26 de noviembre hasta el domingo 29 han ingresado un total 14 mil 396 vehículos y se han retornado mil 200.

La autoridad municipal exhortó a los visitantes que deseen ingresar a Nuevo Laredo a seguir las indicaciones de la autoridad estatal como es el uso obligatorio del cubrebocas, no más de dos personas por vehículo, no realizar cruces en caso de no ser necesario, respetar el Hoy No Circula y evitar traer consigo a menores de edad y personas de la tercera edad.

IDENTIFICADOS

30 chalecos se entregaron a las y los oficiales de Protección Civil, Tránsito y Vialidad y Guardia Municipal.

14 mil 396 vehículos cruzaron del jueves al domingo.

1,200 fueron retornados.