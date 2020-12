El Consejo del Comité Directivo Nacional del PAN acordó que harán coalición con el PRI y el PRD en el 2021 pero no en Tamaulipas, acá irán solos incluso por las diputaciones federales.

Con la definición del PAN nacional se cierra la posibilidad de que en tierras cuerudas puedan entrar en negociación para una coalición en alguno de los nueve distritos electorales federales.

Al marcar su postura el PAN, está más que claro que el PRI también tendrá que ir solo a corretear votos en los nueve distritos, igual que el PRD y el MC.

En tanto cabe la posibilidad de que los de MORENA si vayan otra vez coaligados con sus partidos satélites, o rémoras, como quiera usted decirles al PES y PT, incluso el Verde Ecologista.

Se renovará la Cámara de diputados en el 2021, bueno, en realidad solo cambiará de inquilinos porque las malas prácticas siempre persisten.

Otra vez, en la siguiente legislatura, los mexicanos tendremos que mantener un montón de zánganos porque no se disminuyó la cantidad de curules en San Lázaro, seguirán siendo 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional y de todos esos es un hecho que ni la cuarta parte le servirán de nada bueno al país, más que para dar vergüenza.

Pero bueno, como dijera la Nana GOYA, esa es otra historia, por lo pronto y con la definición del Partido Acción Nacional es un hecho que en Tamaulipas el PAN ira solo en los nueve distritos electorales federales e igual los del PRI y MC.

Aun no queda definido como jugarán en los distritos locales o las alcaldías donde igual pueden hacer alianzas parciales en algunos distritos y municipios, eso se verá después y quién sabe si desde el centro del país dejen en libertad a las Entidades de negociar con qué partido quieren jugar o de plano cada quien por su lado.

Claro, nos referimos a los azules y tricolores, los naranjas ya dijeron que van solos en todo y los Verdes no tendrán acompañamiento, mientras que es altamente posible que los de MORENA si vayan coaligados con sus íntimos aliados.

En lo particular siempre he pensado que en las alianzas solo se le da respiración artificial a uno que otro partido con el que se quiera jugar, aunque también sirven para validar una elección, además de que el partido mayor manda al menor a pelear con el contrario mientras avanza, otra situación es que cien, mil o diez mil votos de los aliados cuentan y pueden hacer la diferencia, en estos tiempos, para no ser cuestionados, es mejor ganar bien que apenas ganar o quedarse con las ganas.

Para la próxima elección el voto puede estar polarizado, razón por la que quizá sean buenas las alianzas para los partidos políticos. En este caso en Tamaulipas puede ser que una coalición, que en otros tiempos hubiera sido inimaginable, entre PRI y PAN pudiera darse en algunos municipios o distritos locales.

Aunque no lo crean, ambos, de una manera u otra, se necesitan. Cierto también se trata de lealtades y en ocasiones más vale solos que mal acompañados, no vaya luego a suceder que ya ganados se quieran desconocer.

También es verdad que el PAN puede pensar que para nada necesita al PRI pues la mayoría de los estrategas, operadores políticos, ya están con ellos y los otros que quedaron emigraron, por necesidad o conveniencia ahora están puestos para trabajar con MORENA.

Pero igual el PRI tiene su representación y los votos que aporte en una elección pueden marcar la diferencia, ya se ha visto en otros casos.

En fin, la situación es que de cara a la próxima elección, el Comité Directivo del Partido Acción Nacional ya definió su postura con respecto a las coaliciones, con respecto a los distritos electorales federales en Jalisco, Querétaro, Morelos y Tamaulipas el PAN va solo.