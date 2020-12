NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS, 13 DE DIC. DE 2020.- El Gobernador del Estado Francisco García y el alcalde Enrique Rivas confirman que en cuestión de comercio exterior nadie sabe más que Tamaulipas y Nuevo Laredo.

Esto aseguraron al encabezar la premiación a los ganadores del ‘Master Truck Nuevo Laredo 2020’, primer concurso de maniobras para conductores de tracto camiones quinta rueda, en esta frontera.

“Este tipo de eventos es lo que le da un reconocimiento a los operadores, sobre todo manda un claro mensaje de lo que representa hoy en día este puerto fronterizo, me refiero a Nuevo Laredo, el más importante no solamente de México sino de toda América latina, es algo que debe de seguirse fomentando, de apoyar, mi reconocimiento a todos los patrocinadores”, destacó el Ejecutivo estatal.

Por su parte Rivas Cuéllar agradeció al Gobernador porque reconoce y alienta a superarse a los operadores de la frontera e impulsa al sector transportista.

“Su presencia es muy alentadora en esta noche para quien hace posible una labor esencial, los operadores; reconocer el trabajo, el sacrificio, no podía ser en ningún otro lugar que no fuera en Tamaulipas, que no fuera en Nuevo Laredo donde tenemos la principal aduana de América Latina. Nadie puede saber más de comercio exterior que la gente de Tamaulipas y de Nuevo Laredo, felicidades a los participantes” subrayó.

El Mandatario Estatal premió a Tomás Guerrero Rodríguez, de la línea de transporte Express Internacional quien obtuvo el primer lugar de la competencia y le hizo entrega del cheque de 50 mil pesos y un trofeo por convertirse en el mejor de los 40 competidores del concurso.

El premio del segundo lugar, un cheque por 30 mil pesos y su trofeo fue entregado por Enrique Rivas a Juan Ramírez, de Palos Garza; y el tercer lugar se lo llevó José Luis Gómez, de Transportes Fema, recibió el premio a manos de Ernesto Gaytán, vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

La premiación se realizó en el estacionamiento del Centro Cultural Nuevo Laredo y estuvieron Carlos Fernández Martínez, coordinador del Comité Organizador y Secretario de Transporte Internacional CANACAR; así como directivos nacionales de las empresas Kenworth, Volvo, Freightliner y líneas transportistas participantes.