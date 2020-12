México, 17 de Diciembre 2020. El Tribunal de Arbitraje Deportivos (TAS) dictaminó que Rusia no podrá utilizar su nombre, bandera e himno en los próximos Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 ni en cualquier campeonato mundial avalado por la AMA en los próximos dos años. La sanción entrará en vigor el 17 de diciembre de 2020 y concluye el 16 de diciembre de 2022.

«Rusia no podrá participar o asistir a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (invierno o verano) y cualquier campeonato mundial organizado o sancionado bajo las normas de la AMA, durante un período de dos años«, aplicándose esta sanción a cualquier atleta o personal de apoyo a los atletas.

El recurso presentado por la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) que ha resuelto el TAS iba contra la sanción de cuatro años que le impuso por incumplimiento la AMA en diciembre de 2019, y que ahora ha quedado en dos años. Dicha sanción ya implicaba la exclusión de Rusia de la participación, la organización o la candidatura de grandes acontecimientos deportivos celebrados en ese tiempo, incluidos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y los Campeonatos del Mundo, que el TAS ha ratificado.

El castigo final del TAS conlleva que los deportistas de Rusia sólo podrán participar en esas competiciones, siempre que no exista sanción del organismo competente que vete a todo atleta ruso. Eso sí, en caso que no exista veto, los atletas no habrán podido estar implicados en actos fraudulentos y actuarían con «uniforme que no contenga la bandera de la Federación Rusa y que contenga la palabra ‘neutral’. El himno nacional tampoco será tocado o cantado en ninguno de estos eventos».

¿Por qué sancionan a Rusia?

El motivo de la sanción fue el descubrimiento por parte de la AMA de la manipulación de datos que debía comunicarle el Laboratorio de Moscú como una de las condiciones que impuso a Rusia, en septiembre de 2018, para considerar a la RUSADA de nuevo apta para sus funciones, tras haberla suspendido previamente. Todo esto viene de un escándalo que arrancó mucho más atrás, aunque finalmente lo que ahora se ha juzgado era que RUSADA siguió manipulando datos que le pedía la AMA desde su Laboratorio de Moscú, una vez que se levantó la sanción anterior.