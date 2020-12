Cd. de México, 5 de diciembre de 2020.- De nueva cuenta el movimiento de regeneración nacional «morena», pone el ejemplo a nivel nacional y deja en poder del pueblo la designación de los candidatos que aspiran a la gubernatura de los 15 estados que estarán en juego en el 2021.

Así lo destacó el Diputado Federal Erasmo González Robledo, al señalar que morena cada vez se fortalece más y será el factor de unidad y la movilización de las conciencias en el país, las que logren alcanzar buenos resultados, en este movimiento que encabeza el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.

Resaltó el trabajo que encabeza el Presidente Nacional de morena Mario Delgado Carrillo y de la Comisión Nacional de Elecciones, quiénes de manera previa han llevado a cabo mesas políticas con quienes han mostrado su interés en participar en este proceso de selección, en total se han registrado 63 aspirantes.

Explicó que serán los ciudadanos a través de la encuesta, el método que utilizará el partido para definir el candidato o la candidata, de esta manera se logrará medir la honestidad y cercanía que tienen cada uno de los aspirantes, con los ciudadanos garantizando así a los mejores perfiles.

«Es claro que morena es del pueblo y es el pueblo el que va a decidir a quién quieren que los representen en cada uno de los 15 estados que participan en el cambio de gobernador».

Erasmo González Robledo hizo hincapié que a cada uno de los candidatos serán los que tienen mayor aceptación entre la sociedad y comprometidos con los valores de morena, no mentir, no robar, no traicionar e impulsar el cambio en México con la Cuarta Transformación.