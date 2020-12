Este 22 DE Diciembre se formalizó la alianza PAN-PRI-PRD ”VA POR

MÉXICO” a instancias de SI POR MÉXICO la Asociación de los

empresarios Claudio X González y Gustavo de Hoyos Walter, quedando

demostrado que los empresarios mandan a esos partidos y eran quienes

imponían presidentes en el período neoliberal.

Es lamentable para ellos que se juntaran evidenciándose como una

camarilla de apátridas resentidos porque Andrés Manuel López Obrador

les arrebató el país de su usufructo, los empresarios derramarán cerros

de billetes, hay un hándicap en contra con el INE del faccioso consejero

presidente Lorenzo Córdova.

Son los causantes de que el país haya padecido las carencias de

personal médico y de infraestructura hospitalaria durante esta pandemia,

ellos firmaron el famoso pacto por México donde se privatiza el sector

energético y minero. Entregaron las riquezas naturales de México y son

emisarios de las empresas extranjeras para regresar las cosas a su

anterior estatus. Orquestaron la violencia que padecemos.

Sueñan que con dinero y la compra de votos revertirán las cosas a su

favor, le apuestan a la amnesia popular, pero las redes sociales han

jugado un factor determinante en estos tiempos de pandemia, la

sociedad mexicana está totalmente consciente de a quien representan.

Los escándalos de los ex gobernadores Duarte el de Chihuahua y el de

Veracruz, los gobernadores Tamaulipecos encarcelados y otros en tela

de juicio los desacreditan, el saqueo a Pemex, la entrega indiscriminada

de territorios a las mineras Canadienses, el deterioro de la educación

pública, la famosa estafa maestra y el caso Odedrecht y García Luna es

su carta de presentación como corruptos y mafiosos.

Son ellos los que decían que una persona podía vivir cómodamente con

un salario semanal de $ 300 eran los cínicos que tenían un costoso

organismo llamado Comisión Nacional de Salarios Mínimos y otorgaban

$ 2 a 3 pesos de aumento salarial anual, argumentando que no se podía

más por ser inflacionario mientras ellos se despachaban con la cuchara

grande con salarios de $700,000 mensuales.

Ellos son los que en 36 años dejaron caer el salario mínimo,

convirtiéndolo en inferior al de Salvador y de los más bajos del mundo,

solitos se evidencian al decir que van por la cámara de diputados para

controlar el presupuesto, quieren otorgarse como antes montos a

manejar a discreción por cada diputado federal y presupuestos

multimillonarios de hasta 3,600 millones de pesos como el último año de

Peña Nieto para sus periodistas chayoteros.

No les interesa el bienestar ciudadano se opusieron al último aumento

del salario mínimo, estuvieron contra de las pensiones universales para

adultos mayores y minusválidos, a las becas para alumnos, a la

gratuidad de la educación hasta nivel de universidad y a los programas

para los jóvenes argumentando que son ninis viciosos y tirarían el dinero.

Son los mismos que apoyaron vehementemente la privatización de la

autopista Monterrey Nuevo Laredo tramo La Gloria-Nuevo Laredo, bajo

argumentos que tendríamos carreteras de primer mundo, en vez de

buscar la liberación del tramo Monterrey- La Gloria. Cuando la verdad es

que recibían encomiendas de no oponerse para beneficiar a particulares,

no importándoles el electorado. Les suena Salvador Rosas y Yahaleel

Abdalá?

Si usted revisa su actuar en la cámara de Diputados se dará cuenta de

su bajo rendimiento, las iniciativas que apoyan, todo en beneficio de los

grandes empresarios, búsqueles iniciativas para beneficio social y no las

encontrará. Hay un portal en la cámara con su historial, no miente, mas

adelante les brindaré un análisis de su actuación para los que quieran ser

candidatos.

Esta alianza no es nacional solo es en 150 distritos electorales que es lo

que les permite la ley, pero hablan de alianzas en otros distritos fuera de

la ley. Tamaulipas no entró en ese juego político, tal vez no les interese

mucho porque ven la elección perdida, no le ha ido bien al gobernador y

no les abona mucho su apoyo.

En los corrillos políticos se maneja que el PRI Tamaulipas negocia una

alianza con Morena sólo que quiere una gran tajada de las candidaturas,

habría que corroborarlo, veremos y diremos.

Buen provecho